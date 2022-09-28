Валуев дал наставления мобилизованным

28 сентября 2022 в 13:11 Размер текста - 17 +

Николай Валуев заявил, что Россия будет ждать мобилизованных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутат Госдумы Николай Валуев порекомендовал мобилизованным беречь себя и слушать умудренных опытом. Об этом он сказал в разговоре с URA.RU во время референдума в Луганске. «Берегите себя, обретайте умения и навыки. Слушайте тех, кто умудрен опытом. Это поможет вам во время боя. И возвращайтесь домой, там вас ждут и поддержат. Россия будет с вами», — сказал Валуев URA.RU. В России проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Планируется призвать 300 тысяч россиян, заявляли в Минобороны РФ. Отсрочка будет у студентов очного отделения, солдат-срочников и сотрудников оборонно-промышленной сферы.

Депутат Госдумы Николай Валуев порекомендовал мобилизованным беречь себя и слушать умудренных опытом. Об этом он сказал в разговоре с URA.RU во время референдума в Луганске. «Берегите себя, обретайте умения и навыки. Слушайте тех, кто умудрен опытом. Это поможет вам во время боя. И возвращайтесь домой, там вас ждут и поддержат. Россия будет с вами», — сказал Валуев URA.RU. В России проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Планируется призвать 300 тысяч россиян, заявляли в Минобороны РФ. Отсрочка будет у студентов очного отделения, солдат-срочников и сотрудников оборонно-промышленной сферы.