Валуев дал наставления мобилизованным

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Николай Валуев в Челябинском городском бору. Челябинск, валуев николай, городской бор
Николай Валуев заявил, что Россия будет ждать мобилизованных Фото:
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Мобилизация в России

Депутат Госдумы Николай Валуев порекомендовал мобилизованным беречь себя и слушать умудренных опытом. Об этом он сказал в разговоре с URA.RU во время референдума в Луганске.

«Берегите себя, обретайте умения и навыки. Слушайте тех, кто умудрен опытом. Это поможет вам во время боя. И возвращайтесь домой, там вас ждут и поддержат. Россия будет с вами», — сказал Валуев URA.RU.

В России проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Планируется призвать 300 тысяч россиян, заявляли в Минобороны РФ. Отсрочка будет у студентов очного отделения, солдат-срочников и сотрудников оборонно-промышленной сферы.

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Депутат Госдумы Николай Валуев порекомендовал мобилизованным беречь себя и слушать умудренных опытом. Об этом он сказал в разговоре с URA.RU во время референдума в Луганске. «Берегите себя, обретайте умения и навыки. Слушайте тех, кто умудрен опытом. Это поможет вам во время боя. И возвращайтесь домой, там вас ждут и поддержат. Россия будет с вами», — сказал Валуев URA.RU. В России проходит частичная мобилизация в связи со спецоперацией на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Планируется призвать 300 тысяч россиян, заявляли в Минобороны РФ. Отсрочка будет у студентов очного отделения, солдат-срочников и сотрудников оборонно-промышленной сферы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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