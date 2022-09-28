28 сентября 2022

Пенсионера из ЯНАО, напавшего на гостя, отправили в колонию

Житель Надыма попытался зарезать мужчину, пришедшего в гости к пасынку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Пьяный мужчина ударил спящего гостя ножом в грудь Фото:

Суд апелляционной инстанции лишил свободы 70-летнего жителя Надыма, напавшего с ножом на местного жителя, который пришел в гости к его пасынку. Как сообщили представители регионального управления СКР, за попытку убийства преступник проведет в колонии ближайшие 6 лет.

«При рассмотрении апелляционного представления государственного обвинителя судебная коллегия не согласилась с выводами городского суда… Апелляционным приговором мужчина признан виновным в совершении преступления… ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что 22 сентября 2021 года в городе Надыме 70-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес спящему 50-летнему гостю своего пасынка удар в грудь кухонным ножом, высказывал в адрес потерпевшего угрозу убийством и пытался нанести ножом второй удар, однако ему помешал свидетель.

Городской суд Надыма изначально приговорил несостоявшегося убийцу к двум годам лишения свободы. Государственное обвинение с этим не согласилось и обжаловало приговор.

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

Суд апелляционной инстанции лишил свободы 70-летнего жителя Надыма, напавшего с ножом на местного жителя, который пришел в гости к его пасынку. Как сообщили представители регионального управления СКР, за попытку убийства преступник проведет в колонии ближайшие 6 лет. «При рассмотрении апелляционного представления государственного обвинителя судебная коллегия не согласилась с выводами городского суда… Апелляционным приговором мужчина признан виновным в совершении преступления… ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что 22 сентября 2021 года в городе Надыме 70-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес спящему 50-летнему гостю своего пасынка удар в грудь кухонным ножом, высказывал в адрес потерпевшего угрозу убийством и пытался нанести ножом второй удар, однако ему помешал свидетель. Городской суд Надыма изначально приговорил несостоявшегося убийцу к двум годам лишения свободы. Государственное обвинение с этим не согласилось и обжаловало приговор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...