Женам мобилизованных выдают второй экземпляр банковской карты мужа

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Мобилизованным курганцам заводят счета в банках с дополнительной картой для жен Фото:

Супругам призванных в рамках частичной мобилизации граждан выдают дублирующие банковские карты, привязанные к расчетному счету мужа. Эту тему обсудили в одном из курганских чат-мессенджеров.

«Моего мужа прямо с военкомата отправили в банк заводить такую карту. Сразу выдавали две банковские карты, привязанные к одному лицевому счету», — рассказала одна из участниц чата. Одну карту сотрудники банка советуют отдать супруге или близкому родственнику, другую оставить мобилизованному у себя.

За картами курганцев отправляют в банки прямо из военкомата. В банках советуют устанавливать мобильное приложение для контроля поступающих средств и совершения финансовых операций. Также известно, что некоторым мобилизованным карты оформляли в курганских пунктах отправки в военные части.

Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате разъяснили, как быть мобилизованным с заболеваниями. Если не получится предоставить справку из медучреждения, то в военных частях граждан ждет несколько медосмотров.

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Супругам призванных в рамках частичной мобилизации граждан выдают дублирующие банковские карты, привязанные к расчетному счету мужа. Эту тему обсудили в одном из курганских чат-мессенджеров. «Моего мужа прямо с военкомата отправили в банк заводить такую карту. Сразу выдавали две банковские карты, привязанные к одному лицевому счету», — рассказала одна из участниц чата. Одну карту сотрудники банка советуют отдать супруге или близкому родственнику, другую оставить мобилизованному у себя. За картами курганцев отправляют в банки прямо из военкомата. В банках советуют устанавливать мобильное приложение для контроля поступающих средств и совершения финансовых операций. Также известно, что некоторым мобилизованным карты оформляли в курганских пунктах отправки в военные части. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате разъяснили, как быть мобилизованным с заболеваниями. Если не получится предоставить справку из медучреждения, то в военных частях граждан ждет несколько медосмотров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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