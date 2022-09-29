Женам мобилизованных выдают второй экземпляр банковской карты мужа

29 сентября 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Мобилизованным курганцам заводят счета в банках с дополнительной картой для жен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Супругам призванных в рамках частичной мобилизации граждан выдают дублирующие банковские карты, привязанные к расчетному счету мужа. Эту тему обсудили в одном из курганских чат-мессенджеров. «Моего мужа прямо с военкомата отправили в банк заводить такую карту. Сразу выдавали две банковские карты, привязанные к одному лицевому счету», — рассказала одна из участниц чата. Одну карту сотрудники банка советуют отдать супруге или близкому родственнику, другую оставить мобилизованному у себя. За картами курганцев отправляют в банки прямо из военкомата. В банках советуют устанавливать мобильное приложение для контроля поступающих средств и совершения финансовых операций. Также известно, что некоторым мобилизованным карты оформляли в курганских пунктах отправки в военные части. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате разъяснили, как быть мобилизованным с заболеваниями. Если не получится предоставить справку из медучреждения, то в военных частях граждан ждет несколько медосмотров.

Супругам призванных в рамках частичной мобилизации граждан выдают дублирующие банковские карты, привязанные к расчетному счету мужа. Эту тему обсудили в одном из курганских чат-мессенджеров. «Моего мужа прямо с военкомата отправили в банк заводить такую карту. Сразу выдавали две банковские карты, привязанные к одному лицевому счету», — рассказала одна из участниц чата. Одну карту сотрудники банка советуют отдать супруге или близкому родственнику, другую оставить мобилизованному у себя. За картами курганцев отправляют в банки прямо из военкомата. В банках советуют устанавливать мобильное приложение для контроля поступающих средств и совершения финансовых операций. Также известно, что некоторым мобилизованным карты оформляли в курганских пунктах отправки в военные части. Ранее URA.RU сообщало, что в курганском военкомате разъяснили, как быть мобилизованным с заболеваниями. Если не получится предоставить справку из медучреждения, то в военных частях граждан ждет несколько медосмотров.