Иностранные дипломаты соберутся в ЯНАО решать проблемы мигрантов

Мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений РФ со странами СНГ Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Иностранные дипломаты соберутся в Новом Уренгое (ЯНАО), чтобы решить вопросы по адаптации и интеграции иностранных граждан на территории региона и в странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.

«С 6 по 7 октября в ЯНАО состоится прием представителей дипломатического корпуса стран СНГ, аккредитованного в Уральском федеральном округе. Мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений Российской Федерации со странами Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении.

В приеме будут участвовать дипломаты Республик Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызской Республики, а также руководитель представительства МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. Также планируется провести круглый стол, в рамках которого будет обсуждаться деятельность, нацеленная на пропаганду культурного, исторического и языкового наследия среди общественных объединений соотечественников, проживающих за границей.