Иностранные дипломаты соберутся в ЯНАО решать проблемы мигрантов

Иностранные дипломаты соберутся в Новом Уренгое (ЯНАО), чтобы решить вопросы по адаптации и интеграции иностранных граждан на территории региона и в странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства.
«С 6 по 7 октября в ЯНАО состоится прием представителей дипломатического корпуса стран СНГ, аккредитованного в Уральском федеральном округе. Мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений Российской Федерации со странами Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении.
В приеме будут участвовать дипломаты Республик Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызской Республики, а также руководитель представительства МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. Также планируется провести круглый стол, в рамках которого будет обсуждаться деятельность, нацеленная на пропаганду культурного, исторического и языкового наследия среди общественных объединений соотечественников, проживающих за границей.
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Иностранные дипломаты соберутся в Новом Уренгое (ЯНАО), чтобы решить вопросы по адаптации и интеграции иностранных граждан на территории региона и в странах СНГ. Об этом сообщает пресс-служба окружного правительства. «С 6 по 7 октября в ЯНАО состоится прием представителей дипломатического корпуса стран СНГ, аккредитованного в Уральском федеральном округе. Мероприятие посвящено 30-летию установления дипломатических отношений Российской Федерации со странами Содружества Независимых Государств», — говорится в сообщении. В приеме будут участвовать дипломаты Республик Узбекистан, Армения, Таджикистан, Кыргызской Республики, а также руководитель представительства МИД РФ в Екатеринбурге Александр Харлов. Также планируется провести круглый стол, в рамках которого будет обсуждаться деятельность, нацеленная на пропаганду культурного, исторического и языкового наследия среди общественных объединений соотечественников, проживающих за границей.