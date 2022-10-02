Жители ЯНАО обеспокоены судьбой всеобщего любимца

Лебедь остался один на льду замерзшего озера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) местные жители разместили несколько постов в сети с призывом помочь лебедю Грише перезимовать. Озеро, в котором живет птица, замерзло и его жизни угрожают бродячие собаки. Об этом сообщается в сети «Вконтакте».

«Люди, может кто-то знает, куда можно обратиться на счет лебедя Гриши? Он сидит на полностью замерзшем озере. Собаки до него быстро доберутся! Нужно срочно его спасать!» — говорится в сообщении.

В прошлом году ситуация была аналогичной и лебедя Гришу на зимовку забрал фонд «Дорога Домой». Пользователи в комментариях просят администрацию разобраться в происходящем.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Челябинской области удивила уникальная птица. В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной.