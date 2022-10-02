02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Жители ЯНАО обеспокоены судьбой всеобщего любимца

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия в Донгузловский заказник
Лебедь остался один на льду замерзшего озера Фото:

В Салехарде (ЯНАО) местные жители разместили несколько постов в сети с призывом помочь лебедю Грише перезимовать. Озеро, в котором живет птица, замерзло и его жизни угрожают бродячие собаки. Об этом сообщается в сети «Вконтакте».

«Люди, может кто-то знает, куда можно обратиться на счет лебедя Гриши? Он сидит на полностью замерзшем озере. Собаки до него быстро доберутся! Нужно срочно его спасать!» — говорится в сообщении.

В прошлом году ситуация была аналогичной и лебедя Гришу на зимовку забрал фонд «Дорога Домой». Пользователи в комментариях просят администрацию разобраться в происходящем.

Ранее URA.RU сообщало, что жителей Челябинской области удивила уникальная птица. В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной.

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В Салехарде (ЯНАО) местные жители разместили несколько постов в сети с призывом помочь лебедю Грише перезимовать. Озеро, в котором живет птица, замерзло и его жизни угрожают бродячие собаки. Об этом сообщается в сети «Вконтакте». «Люди, может кто-то знает, куда можно обратиться на счет лебедя Гриши? Он сидит на полностью замерзшем озере. Собаки до него быстро доберутся! Нужно срочно его спасать!» — говорится в сообщении. В прошлом году ситуация была аналогичной и лебедя Гришу на зимовку забрал фонд «Дорога Домой». Пользователи в комментариях просят администрацию разобраться в происходящем. Ранее URA.RU сообщало, что жителей Челябинской области удивила уникальная птица. В комментариях птицу назвали курочкой, орлом, лебедем и даже белой вороной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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