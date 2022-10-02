Прокуратура заинтересовалась тюменскими чиновниками, не решившими проблему свалок

Тюменская прокуратура внесла представление главам районов из-за незаконных свалок

03 октября 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Свалки обнаружили на землях, которые предназначены для развития сельского хозяйства Фото: Николай Бастриков © URA.RU Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес глав Омутинского и Викуловского районов Тюменской области из-за свалок на их территории. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора региона. «Специалисты выявили восемь участков на территориях Омутинского и Викуловского районов с видом разрешенного использования „под свалку бытовых отходов“. Но эти земли не могут использоваться для данных целей. Главам районов было предложено пересмотреть виды использования земель, этого не было сделано. В сентябре органами прокуратуры в адрес глав внесены представления об устранении нарушений закона», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Там добавили, что обнаруженные свалки, по уверениям чиновников, являются недействующими. При этом их быть там не должно вовсе, так как земли можно использовать только под сельское хозяйство. У властей был месяц на исправление ситуации, однако нужную работу они не провели, что стало поводом для обращения в прокуратуру. В настоящее время главой Омутинского района является Олег Кузнецов. Администрацию Викуловского района возглавляет Андрей Лотов.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений закона в адрес глав Омутинского и Викуловского районов Тюменской области из-за свалок на их территории. Об этом URA.RU сообщили в управлении Россельхознадзора региона. «Специалисты выявили восемь участков на территориях Омутинского и Викуловского районов с видом разрешенного использования „под свалку бытовых отходов“. Но эти земли не могут использоваться для данных целей. Главам районов было предложено пересмотреть виды использования земель, этого не было сделано. В сентябре органами прокуратуры в адрес глав внесены представления об устранении нарушений закона», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Там добавили, что обнаруженные свалки, по уверениям чиновников, являются недействующими. При этом их быть там не должно вовсе, так как земли можно использовать только под сельское хозяйство. У властей был месяц на исправление ситуации, однако нужную работу они не провели, что стало поводом для обращения в прокуратуру. В настоящее время главой Омутинского района является Олег Кузнецов. Администрацию Викуловского района возглавляет Андрей Лотов.