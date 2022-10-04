04 октября 2022
03 октября 2022

Чиновника мэрии Салехарда наказали за нарушения с закупками

Чиновника мэрии Салехарда наказали за нарушения
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки, мужские руки
Сотрудник горадминистрации использовал сведения трехлетней давности Фото:

Один из чиновников департамента по труду и социальной защите населения администрации Салехарда по требованию прокуратуры наказан за нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок. Как сообщили представители надзорного ведомства, служащий взял за обоснование цены контракта устаревшую информацию.

«Должностным лицом департамента при обосновании цены контракта использовано коммерческое предложение предпринимателя, прекратившего деятельность более чем за три года до заключения муниципального контракта. — говорится в сообщении прокуратуры. — Виновному назначен штраф в размере 10 тыс. рублей».

По информации прокуратуры, нарушение было выявлено в ходе проведенной проверки. Административное дело было возбуждено по статье «несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта» КоАП РФ.

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Один из чиновников департамента по труду и социальной защите населения администрации Салехарда по требованию прокуратуры наказан за нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок. Как сообщили представители надзорного ведомства, служащий взял за обоснование цены контракта устаревшую информацию. «Должностным лицом департамента при обосновании цены контракта использовано коммерческое предложение предпринимателя, прекратившего деятельность более чем за три года до заключения муниципального контракта. — говорится в сообщении прокуратуры. — Виновному назначен штраф в размере 10 тыс. рублей». По информации прокуратуры, нарушение было выявлено в ходе проведенной проверки. Административное дело было возбуждено по статье «несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта» КоАП РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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