Чиновника мэрии Салехарда наказали за нарушения с закупками

Чиновника мэрии Салехарда наказали за нарушения

Сотрудник горадминистрации использовал сведения трехлетней давности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из чиновников департамента по труду и социальной защите населения администрации Салехарда по требованию прокуратуры наказан за нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок. Как сообщили представители надзорного ведомства, служащий взял за обоснование цены контракта устаревшую информацию.

«Должностным лицом департамента при обосновании цены контракта использовано коммерческое предложение предпринимателя, прекратившего деятельность более чем за три года до заключения муниципального контракта. — говорится в сообщении прокуратуры. — Виновному назначен штраф в размере 10 тыс. рублей».

По информации прокуратуры, нарушение было выявлено в ходе проведенной проверки. Административное дело было возбуждено по статье «несоблюдение порядка обоснования начальной (максимальной) цены контракта» КоАП РФ.