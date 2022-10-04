04 октября 2022
03 октября 2022

Лже-полицейский выудил у доверчивой пенсионерки из ЯНАО миллионы

Мошенник представился сотрудником МВД и убедил пенсионерку спасти сбережения в банке, взяв кредит
© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, мошенник, разговор по телефону, телефонный разговор, вымогательство, вымогатель
Неизвестный убедил пенсионерку перевести средства на «безопасный счет» Фото:

Жительница Ноябрьска стала очередной жертвой телефонных мошенников, перечислив на указанный ими счет почти 3,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба окружного управления МВД, неизвестный представился сотрудником полиции, расследующим дело об утечке персональных данных из банка.

«Заявительнице позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что правоохранителями задержан сотрудник банковского учреждения, занимающийся продажей клиентской базы, в результате чего ее персональные данные стали доступны третьим лицам, которые пытаются на ее имя оформить кредит», — сообщили представители ведомства. Для предотвращения незаконной операции женщину попросили получить новый займ и перевести на определенный счет.

Женщина поверила лже-полицейскому и оформила кредит. Затем в течение нескольких дней она переводила на продиктованный ей счет более 3 млн 480 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

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Жительница Ноябрьска стала очередной жертвой телефонных мошенников, перечислив на указанный ими счет почти 3,5 миллиона рублей. Как сообщает пресс-служба окружного управления МВД, неизвестный представился сотрудником полиции, расследующим дело об утечке персональных данных из банка. «Заявительнице позвонил мужчина, который представился сотрудником полиции. Он сообщил, что правоохранителями задержан сотрудник банковского учреждения, занимающийся продажей клиентской базы, в результате чего ее персональные данные стали доступны третьим лицам, которые пытаются на ее имя оформить кредит», — сообщили представители ведомства. Для предотвращения незаконной операции женщину попросили получить новый займ и перевести на определенный счет. Женщина поверила лже-полицейскому и оформила кредит. Затем в течение нескольких дней она переводила на продиктованный ей счет более 3 млн 480 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.
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