04 октября 2022

В Кургане замерзают студенты вуза

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, радиатор, отопление, тепло в доме, батарея отопления, батареи
По данным источника URA.RU, проблемы с отоплением связаны с долгами обслуживающей организации Фото:

В одном из вузов Кургана не включили отопление из-за долгов МУП «Прометей», которое обслуживает учебное заведение. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к сфере ЖКХ.

«Котельную, от которой зависит отопление в вузе и нескольких ближайших домах, не могут включить. Это связано с тем, что у МУП „Прометей“, отвечающего за котельную, есть долги за поставку газа. Проблемы с неоплатой за газ длятся с начала года. При этом муниципальная компания объясняла, что тариф был убыточным. Но для юрлица МУП могло согласовать экономически обоснованный тариф. Это не физлица, которым нельзя повысить оплату более, чем на 4%», — рассказал URA.RU источник.

В картотеке Арбитражного суда можно найти постановления о взыскании денег с МУП в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Курган». По мнению источника URA.RU, выходом из ситуации может стать выделение субсидии из бюджета города на погашение долга. В пример он приводит администрацию одного из городов Курганской области, где деньги на погашение долга уже выделили. И котельные там получили газ.

На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до МУП «Прометей» по указанным на сайте номерам телефонов. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу городской администрации. Мэрия является учредителем МУП «Прометей». В администрации сообщили, что запрос находится в работе. В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» URA.RU подтвердили наличие задолженности у «Прометея» перед компанией в размере 5,9 млн рублей.

Директора компании Галину Вихареву обвиняют в незаконном предпринимательстве. По данным прокуратуры, от эксплуатации котельных без лицензии на расчетный счет МУП «Прометей» поступил доход в общей сумме 87 млн 173 тыс. рублей. Вихарева не согласна с обвинением. Представители компании объясняли, что в мэрии их не предупреждали о возможных проблемах.

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В одном из вузов Кургана не включили отопление из-за долгов МУП «Прометей», которое обслуживает учебное заведение. Об этом URA.RU сообщил источник, приближенный к сфере ЖКХ. «Котельную, от которой зависит отопление в вузе и нескольких ближайших домах, не могут включить. Это связано с тем, что у МУП „Прометей“, отвечающего за котельную, есть долги за поставку газа. Проблемы с неоплатой за газ длятся с начала года. При этом муниципальная компания объясняла, что тариф был убыточным. Но для юрлица МУП могло согласовать экономически обоснованный тариф. Это не физлица, которым нельзя повысить оплату более, чем на 4%», — рассказал URA.RU источник. В картотеке Арбитражного суда можно найти постановления о взыскании денег с МУП в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Курган». По мнению источника URA.RU, выходом из ситуации может стать выделение субсидии из бюджета города на погашение долга. В пример он приводит администрацию одного из городов Курганской области, где деньги на погашение долга уже выделили. И котельные там получили газ. На момент написания новости, URA.RU не удалось дозвониться до МУП «Прометей» по указанным на сайте номерам телефонов. Вопросы по теме были направлены в пресс-службу городской администрации. Мэрия является учредителем МУП «Прометей». В администрации сообщили, что запрос находится в работе. В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Курган» URA.RU подтвердили наличие задолженности у «Прометея» перед компанией в размере 5,9 млн рублей. Директора компании Галину Вихареву обвиняют в незаконном предпринимательстве. По данным прокуратуры, от эксплуатации котельных без лицензии на расчетный счет МУП «Прометей» поступил доход в общей сумме 87 млн 173 тыс. рублей. Вихарева не согласна с обвинением. Представители компании объясняли, что в мэрии их не предупреждали о возможных проблемах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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