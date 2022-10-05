Мобилизованные опровергли фейк о необходимости покупать снаряжение за свой счет. Видео

05 октября 2022 в 22:27 Размер текста - 17 +

Мобилизованные солдаты рассказали об условиях в ходе боевой подготовки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные граждане опровергли фейк о том, что при отправке на фронт необходимо покупать снаряжение за свой счет. Об этом они рассказали в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Нам всем выдавали оружие, бронежилеты, берцы, каски. Также выдали шапки, зимнюю одежду, спальные мешки», — рассказал Владимир. Его слова подтверждает и другой мобилизованный по имени Максим. «По поводу экипировки — все новое, ничего покупать не приходилось. Заявления об обратном — фейки в интернете. Всем все выдают, всего хватает. Экипировка нормальная, аптечку тоже выдавали», — пояснил он. Еще один мобилизованный мужчина по имени Евгений сообщил об условиях жизни в ходе боевой подготовки в целом. Парень уточнил, что бойцы живут в палатках. «Она теплая, отапливается», — сказал он. По поводу питания солдат ответил, что кормят вкусно. Мобилизованные принимают пищу в столовой и отзываются о еде неплохо. Также они уточнили, что никаких проблем для связи с внешним миром нет. Всегда есть возможность взять у комбата свободный телефон и позвонить родным. В настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в России мобилизовали более 200 тысяч человек. Также он уточнил, что мобилизованных отправят на фронт после боевого слаживания с другими войсками. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.

Мобилизованные граждане опровергли фейк о том, что при отправке на фронт необходимо покупать снаряжение за свой счет. Об этом они рассказали в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Нам всем выдавали оружие, бронежилеты, берцы, каски. Также выдали шапки, зимнюю одежду, спальные мешки», — рассказал Владимир. Его слова подтверждает и другой мобилизованный по имени Максим. «По поводу экипировки — все новое, ничего покупать не приходилось. Заявления об обратном — фейки в интернете. Всем все выдают, всего хватает. Экипировка нормальная, аптечку тоже выдавали», — пояснил он. Еще один мобилизованный мужчина по имени Евгений сообщил об условиях жизни в ходе боевой подготовки в целом. Парень уточнил, что бойцы живут в палатках. «Она теплая, отапливается», — сказал он. По поводу питания солдат ответил, что кормят вкусно. Мобилизованные принимают пищу в столовой и отзываются о еде неплохо. Также они уточнили, что никаких проблем для связи с внешним миром нет. Всегда есть возможность взять у комбата свободный телефон и позвонить родным. В настоящий момент, по словам министра обороны Сергея Шойгу, в России мобилизовали более 200 тысяч человек. Также он уточнил, что мобилизованных отправят на фронт после боевого слаживания с другими войсками. В России введена частичная мобилизация с 21 сентября. По словам президента РФ, решение принято для обеспечения защиты суверенитета и целостности страны.