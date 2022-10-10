У мобилизованного курганца, отправленного в Волгоград, обнаружили «бронь»

У мобилизованного курганца, отправленного в Волгоград, нашли «бронь» от работодателя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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У мобилизованного курганца с псориазом, которого из Елани направили в учебную часть под Волгоградом, обнаружили «бронь» от предприятия. Соответствующую информацию жене мобилизованного предоставили в прокуратуре Курганской области, документ есть в распоряжении редакции URA.RU.

«Установлено, что на 27 сентября (день мобилизации) удостоверение (извещение) об отсрочке от призыва на военную службу отсутствовало. <…> Военный прокурор уведомлен, что 30 сентября военным комиссаром города Курган подписано удостоверение об отсрочке от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время для данного гражданина сроком на 12 месяцев со дня объявления мобилизации», — указано в ответе прокуратуры на обращение женщины. По ее словам, отсрочка связана с «бронью» от предприятия. Помимо ее мужа по мобилизации от компании были направлены еще 5 человек. Одного из них вернули в Курган 9 октября из-за наличия «брони».

Что касается состояния здоровья мужчины, информацию о заболевании прокуратура передала военному прокурору Еланского гарнизона Центрального военного округа. Как отмечает женщина, поскольку ее мужа перевели из Елани под Волгоград, вопрос о возвращении мобилизованного должен решать другой территориальный военный округ.

На сегодняшний день женщина пытается связаться с военной прокуратурой Волгоградского гарнизона, чтобы передать документы о наличии «брони». Сейчас ее муж находится в госпитале в связи с обострением хронического псориаза. Корреспондент URA.RU попытался связаться с военной прокуратурой Волгоградского гарнизона Южного военного округа, однако телефонная линия была постоянно занята.

Ранее URA.RU писало, что мобилизованного курганца в период обострении хронической болезни перевели в военную часть под Волгоградом. До этого он находился в месте с другими курганцами в учебной части в Елани.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что мобилизации из запаса подлежат около 300 тысяч граждан.