Свердловская фирма за день сделала 2 тонны масла без молока и оборудования

О происхождении масла можно только догадываться (архивное фото)
О происхождении масла можно только догадываться (архивное фото)

Одна из фирм Свердловской области умудрилась изготовить за один день более двух тонн сливочного масла без специального оборудования и молока. По крайней мере, именно это следовало из проверки и документов. В региональном управлении Роспотребнадзора URA.RU сообщили, что информация о возможном правонарушении донесена до полиции. 

«11 августа должностными лицами Управления Россельхознадзора в рамках проведения внеплановой выездной проверки в отношении предприятия, осуществляющего деятельность в Березовском, установлено, что молочная продукция на складах предприятия отсутствует, работа цеха по производству молочной продукции остановлена. Дополнительно предприятием представлено письмо о приостановке производства сливочного масла с июня 2025 года», — рассказали в ведомстве. 

Между тем во время мониторинга системы «Меркурий» обнаружилось, что это самое предприятие только за один день, 11 августа, выработало 2,3 тонны сливочного масла. Оно не просто попало на прилавки, но и поступило в разные социальные учреждения Среднего Урала и других регионов. 

«Эти факты являются грубым нарушением требований Технических регламентов Таможенного союза в части прослеживаемости продукции, качество и безопасность которой подтвердить невозможно», — объяснили в Роспотребнадзоре. Информацию о возможном нарушении отправили в полицию. 

