По поручению губернатора Шумкова мобилизованных курганцев научат работать с квадрокоптером

08 октября 2022 в 19:10 Размер текста - 17 +

Поручение Шумкова касается уже мобилизованных бойцов и тех, кто только готовится к призыву Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение кураторам мобилизованных жителей территории. Глава региона считает, что военным необходимы углубленные занятия по тактике, первичной боевой подготовке и работе со спецсредствами. «В основе — боевая подготовка, первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером и прочее. Сформировали для этого группу лиц, имеющих соответствующие навыки и опыт», — написал Шумков в своем telegram-канале. Глава Курганской области добавил, что сейчас с регионе закупают маскхалаты и квадрокоптеры, а также «целый ряд позиций иного снаряжения и оборудования». Вадим Шумков обещает приобретать все необходимое по мере надобности. URA.RU писало ранее, что курганцы закупают для мобилизованных фонарики и дождевики. Жгуты ищут в Тюмени и Казахстане. Также корреспонденты агентства сообщали, что мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября. Это связано с проведением специальной военной операции, объявленной в феврале.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение кураторам мобилизованных жителей территории. Глава региона считает, что военным необходимы углубленные занятия по тактике, первичной боевой подготовке и работе со спецсредствами. «В основе — боевая подготовка, первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером и прочее. Сформировали для этого группу лиц, имеющих соответствующие навыки и опыт», — написал Шумков в своем telegram-канале. Глава Курганской области добавил, что сейчас с регионе закупают маскхалаты и квадрокоптеры, а также «целый ряд позиций иного снаряжения и оборудования». Вадим Шумков обещает приобретать все необходимое по мере надобности. URA.RU писало ранее, что курганцы закупают для мобилизованных фонарики и дождевики. Жгуты ищут в Тюмени и Казахстане. Также корреспонденты агентства сообщали, что мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября. Это связано с проведением специальной военной операции, объявленной в феврале.