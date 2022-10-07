07 октября 2022

По поручению губернатора Шумкова мобилизованных курганцев научат работать с квадрокоптером

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине
Поручение Шумкова касается уже мобилизованных бойцов и тех, кто только готовится к призыву Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение кураторам мобилизованных жителей территории. Глава региона считает, что военным необходимы углубленные занятия по тактике, первичной боевой подготовке и работе со спецсредствами.

«В основе — боевая подготовка, первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером и прочее. Сформировали для этого группу лиц, имеющих соответствующие навыки и опыт», — написал Шумков в своем telegram-канале.

Глава Курганской области добавил, что сейчас с регионе закупают маскхалаты и квадрокоптеры, а также «целый ряд позиций иного снаряжения и оборудования». Вадим Шумков обещает приобретать все необходимое по мере надобности.

URA.RU писало ранее, что курганцы закупают для мобилизованных фонарики и дождевики. Жгуты ищут в Тюмени и Казахстане. Также корреспонденты агентства сообщали, что мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации.

Указ о частичной мобилизации был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября. Это связано с проведением специальной военной операции, объявленной в феврале.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация в Курганской области - читайте канал https://t.me/Kurganistan45 

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение кураторам мобилизованных жителей территории. Глава региона считает, что военным необходимы углубленные занятия по тактике, первичной боевой подготовке и работе со спецсредствами. «В основе — боевая подготовка, первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером и прочее. Сформировали для этого группу лиц, имеющих соответствующие навыки и опыт», — написал Шумков в своем telegram-канале. Глава Курганской области добавил, что сейчас с регионе закупают маскхалаты и квадрокоптеры, а также «целый ряд позиций иного снаряжения и оборудования». Вадим Шумков обещает приобретать все необходимое по мере надобности. URA.RU писало ранее, что курганцы закупают для мобилизованных фонарики и дождевики. Жгуты ищут в Тюмени и Казахстане. Также корреспонденты агентства сообщали, что мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации. Указ о частичной мобилизации был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября. Это связано с проведением специальной военной операции, объявленной в феврале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...