По поручению губернатора Шумкова мобилизованных курганцев научат работать с квадрокоптером

Губернатор Курганской области Вадим Шумков дал поручение кураторам мобилизованных жителей территории. Глава региона считает, что военным необходимы углубленные занятия по тактике, первичной боевой подготовке и работе со спецсредствами.
«В основе — боевая подготовка, первичная медицинская помощь, работа с квадрокоптером и прочее. Сформировали для этого группу лиц, имеющих соответствующие навыки и опыт», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Глава Курганской области добавил, что сейчас с регионе закупают маскхалаты и квадрокоптеры, а также «целый ряд позиций иного снаряжения и оборудования». Вадим Шумков обещает приобретать все необходимое по мере надобности.
URA.RU писало ранее, что курганцы закупают для мобилизованных фонарики и дождевики. Жгуты ищут в Тюмени и Казахстане. Также корреспонденты агентства сообщали, что мобилизованных из Кургана нет на передовой в зоне проведения спецоперации.
Указ о частичной мобилизации был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в конце сентября. Это связано с проведением специальной военной операции, объявленной в феврале.
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