Жители одного из домов в Тюмени по улице Бориса Житкова почти месяц ищут виновных в порче автомобилей, припаркованных под окнами дома. С 14 сентября на машины и придомовую территорию бросали разные предметы. При этом жильцы уверены, что злоумышленник не один, так как мусор падает с разных сторон здания. Данную проблему они обсуждают в закрытом чате в одном из мессенджеров.
«Доброе утро, подскажите, кто из соседей ночью шумел? Выбросили бутылку водки из окна, попали в заднее стекло автомобиля и разбили его» — написала в середине сентября пользователь Галина в закрытом чате дома. Она обратилась с этим вопросом к участковому, но уголовное дело, по ее словам, так и не возбудили.
Спустя время со стороны придомовой парковки уже другие соседи обнаружили на своей машине пакет с пельменями. Одна из жительниц также подтвердила, что подобные ситуации происходят регулярно. «Вот как раз там очень часто выкидывают что-нибудь с балкона. Давненько видела там сковороду, банку с вареньем. Когда парковали машину, там она всегда была в плавках. Больше мы там не паркуемся», — написала в чате Ольга после очередного случая вандализма.
Там также уверены, что злоумышленник во дворе не один. В аргумент они приводят тот факт, что брошенные предметы находят и на противоположной стороне дома, где находится детская площадка. 9 октября очевидица Ольга поделилась фото разлетевшейся капусты, которую скинули у нее на глазах. Изначально соседи обвиняли недобросовестных арендодателей и детей, однако так и не смогли выяснить, кто занимается порчей имущества.
Один из инцидентов, в котором на машину выбросили упаковку с пельменями
Фото из закрытого чата жильцов дома по улице Бориса Житкова
Фото из закрытого чата жильцов дома по улице Бориса Житкова
Жители одного из домов в Тюмени по улице Бориса Житкова почти месяц ищут виновных в порче автомобилей, припаркованных под окнами дома. С 14 сентября на машины и придомовую территорию бросали разные предметы. При этом жильцы уверены, что злоумышленник не один, так как мусор падает с разных сторон здания. Данную проблему они обсуждают в закрытом чате в одном из мессенджеров. «Доброе утро, подскажите, кто из соседей ночью шумел? Выбросили бутылку водки из окна, попали в заднее стекло автомобиля и разбили его» — написала в середине сентября пользователь Галина в закрытом чате дома. Она обратилась с этим вопросом к участковому, но уголовное дело, по ее словам, так и не возбудили. Спустя время со стороны придомовой парковки уже другие соседи обнаружили на своей машине пакет с пельменями. Одна из жительниц также подтвердила, что подобные ситуации происходят регулярно. «Вот как раз там очень часто выкидывают что-нибудь с балкона. Давненько видела там сковороду, банку с вареньем. Когда парковали машину, там она всегда была в плавках. Больше мы там не паркуемся», — написала в чате Ольга после очередного случая вандализма. Там также уверены, что злоумышленник во дворе не один. В аргумент они приводят тот факт, что брошенные предметы находят и на противоположной стороне дома, где находится детская площадка. 9 октября очевидица Ольга поделилась фото разлетевшейся капусты, которую скинули у нее на глазах. Изначально соседи обвиняли недобросовестных арендодателей и детей, однако так и не смогли выяснить, кто занимается порчей имущества.