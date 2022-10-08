Жители двора в Тюмени пожаловались на соседей, которые портят машины мусором. Видео

09 октября 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

В одном из случаев с дома бросили бутылку водки, которая попала в автомобиль (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Жители одного из домов в Тюмени по улице Бориса Житкова почти месяц ищут виновных в порче автомобилей, припаркованных под окнами дома. С 14 сентября на машины и придомовую территорию бросали разные предметы. При этом жильцы уверены, что злоумышленник не один, так как мусор падает с разных сторон здания. Данную проблему они обсуждают в закрытом чате в одном из мессенджеров. «Доброе утро, подскажите, кто из соседей ночью шумел? Выбросили бутылку водки из окна, попали в заднее стекло автомобиля и разбили его» — написала в середине сентября пользователь Галина в закрытом чате дома. Она обратилась с этим вопросом к участковому, но уголовное дело, по ее словам, так и не возбудили. Спустя время со стороны придомовой парковки уже другие соседи обнаружили на своей машине пакет с пельменями. Одна из жительниц также подтвердила, что подобные ситуации происходят регулярно. «Вот как раз там очень часто выкидывают что-нибудь с балкона. Давненько видела там сковороду, банку с вареньем. Когда парковали машину, там она всегда была в плавках. Больше мы там не паркуемся», — написала в чате Ольга после очередного случая вандализма. Там также уверены, что злоумышленник во дворе не один. В аргумент они приводят тот факт, что брошенные предметы находят и на противоположной стороне дома, где находится детская площадка. 9 октября очевидица Ольга поделилась фото разлетевшейся капусты, которую скинули у нее на глазах. Изначально соседи обвиняли недобросовестных арендодателей и детей, однако так и не смогли выяснить, кто занимается порчей имущества. Один из инцидентов, в котором на машину выбросили упаковку с пельменями Фото из закрытого чата жильцов дома по улице Бориса Житкова Фото из закрытого чата жильцов дома по улице Бориса Житкова Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители одного из домов в Тюмени по улице Бориса Житкова почти месяц ищут виновных в порче автомобилей, припаркованных под окнами дома. С 14 сентября на машины и придомовую территорию бросали разные предметы. При этом жильцы уверены, что злоумышленник не один, так как мусор падает с разных сторон здания. Данную проблему они обсуждают в закрытом чате в одном из мессенджеров. «Доброе утро, подскажите, кто из соседей ночью шумел? Выбросили бутылку водки из окна, попали в заднее стекло автомобиля и разбили его» — написала в середине сентября пользователь Галина в закрытом чате дома. Она обратилась с этим вопросом к участковому, но уголовное дело, по ее словам, так и не возбудили. Спустя время со стороны придомовой парковки уже другие соседи обнаружили на своей машине пакет с пельменями. Одна из жительниц также подтвердила, что подобные ситуации происходят регулярно. «Вот как раз там очень часто выкидывают что-нибудь с балкона. Давненько видела там сковороду, банку с вареньем. Когда парковали машину, там она всегда была в плавках. Больше мы там не паркуемся», — написала в чате Ольга после очередного случая вандализма. Там также уверены, что злоумышленник во дворе не один. В аргумент они приводят тот факт, что брошенные предметы находят и на противоположной стороне дома, где находится детская площадка. 9 октября очевидица Ольга поделилась фото разлетевшейся капусты, которую скинули у нее на глазах. Изначально соседи обвиняли недобросовестных арендодателей и детей, однако так и не смогли выяснить, кто занимается порчей имущества.