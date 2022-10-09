09 октября 2022
08 октября 2022
07 октября 2022

Жителям ЯНАО объяснили, как быстро получить поддержку от государства

В ЯНАО создан ресурс с мерами поддержки от государства
© Служба новостей «URA.RU»
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В «Социальный навигатор» собрали все меры поддержки округа Фото:

Для удобства ямальцев создан сервис «Социальный навигатор», который содержит информацию о 200 различных мерах поддержки. Меры сгруппированы по разделам, доступны фильтры с параметрами, — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО.

«Раньше меры поддержки были разбросаны по сайтам профильных департаментов, многие даже не знали, где их искать. Запуск единого электронного реестра упростил эту задачу: теперь ямальцы самостоятельно с помощью социального навигатора смогут найти региональные меры поддержки, на которые могут претендовать. Параметры поиска позволят жителям максимально точно подобрать подходящие меры, без траты лишнего времени», — отметила Ирина Новоселова, заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата губернатора ЯНАО.

Также на сайте представлен список документов и контакты предоставляющих организаций. Однако отмечается, что сервис носит исключительно информативный характер. Условия предоставления меры поддержки необходимо уточнять в уполномоченной на ее предоставление организации.

Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Пуровского района отказала женщине в получении сертификата на региональный материнский капитал, в связи с отсутствием факта постоянного проживания на территории региона менее одного года. Через суд права матери удалось восстановить.

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Для удобства ямальцев создан сервис «Социальный навигатор», который содержит информацию о 200 различных мерах поддержки. Меры сгруппированы по разделам, доступны фильтры с параметрами, — говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. «Раньше меры поддержки были разбросаны по сайтам профильных департаментов, многие даже не знали, где их искать. Запуск единого электронного реестра упростил эту задачу: теперь ямальцы самостоятельно с помощью социального навигатора смогут найти региональные меры поддержки, на которые могут претендовать. Параметры поиска позволят жителям максимально точно подобрать подходящие меры, без траты лишнего времени», — отметила Ирина Новоселова, заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата губернатора ЯНАО. Также на сайте представлен список документов и контакты предоставляющих организаций. Однако отмечается, что сервис носит исключительно информативный характер. Условия предоставления меры поддержки необходимо уточнять в уполномоченной на ее предоставление организации. Ранее URA.RU рассказывало, что администрация Пуровского района отказала женщине в получении сертификата на региональный материнский капитал, в связи с отсутствием факта постоянного проживания на территории региона менее одного года. Через суд права матери удалось восстановить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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