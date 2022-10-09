Мобилизованные из ЯНАО получат первые выплаты

Мобилизованные получат первые выплаты Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованные жители ЯНАО начнут получать положенные им выплаты уже 10 октября. Банковские карты, на которые военнослужащим переведут деньги, они уже получили.

«Призванные уже получили банковские карты, на которые сегодня, 10 октября, переведут деньги, полагающиеся всем военнослужащим», — сообщается в телеграм-канале «Ямал 1»

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени на полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова. Правительство ЯНАО выплатит 300 тысяч рублей единовременно каждому мобилизованному жителю региона. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.