09 октября 2022
08 октября 2022

Мобилизованные из ЯНАО получат первые выплаты

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Мобилизованные резервисты на полигоне в Донецкой области. ДНР, полигон, автомат, калашников, армия, военные, солдаты, оружие, стрельбище, война, стрелки, военные сборы, акм, пехота, бой, полигон, резервисты, мобилизованные, калаш, огневая подготовка, пехотинцы, боестолкновение
Мобилизованные получат первые выплаты Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители ЯНАО начнут получать положенные им выплаты уже 10 октября. Банковские карты, на которые военнослужащим переведут деньги, они уже получили.

«Призванные уже получили банковские карты, на которые сегодня, 10 октября, переведут деньги, полагающиеся всем военнослужащим», — сообщается в телеграм-канале «Ямал 1»

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени на полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова. Правительство ЯНАО выплатит 300 тысяч рублей единовременно каждому мобилизованному жителю региона. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Следите за тем, как проходит частичная мобилизация на Ямале - читайте канал https://t.me/WhiteNightsYanao 

Мобилизованные жители ЯНАО начнут получать положенные им выплаты уже 10 октября. Банковские карты, на которые военнослужащим переведут деньги, они уже получили. «Призванные уже получили банковские карты, на которые сегодня, 10 октября, переведут деньги, полагающиеся всем военнослужащим», — сообщается в телеграм-канале «Ямал 1» Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные из ЯНАО проходят военно-полевые сборы в Тюмени на полигоне ТВИККУ им. маршала А.И. Прошлякова. Правительство ЯНАО выплатит 300 тысяч рублей единовременно каждому мобилизованному жителю региона. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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