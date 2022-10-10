Губернатор Моор оценил влияние санкций на Тюменскую область

Экономика Тюменской области продолжает работать стабильно и эффективно даже в условиях международных санкций. Об этом губернатор региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале.
«Тщательно проанализировали ситуацию на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях антироссийских санкций. Сразу о главном — наша экономика работает стабильно и эффективно. Например, объем работ в строительстве в августе текущего года вырос в Тюменской области на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На всех объектах, которые возводятся за счет бюджета, все идет по графику», — сообщил Моор в своей публикации.
Он добавил, что по данным на 11 октября, аграрии Тюменской области убрали 93% зерновых культур. Санкции не повлияли и на уровень безработицы в регионе, который, напротив, начал снижаться.
США и страны ЕС ввели беспрецедентные санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.
Экономика Тюменской области продолжает работать стабильно и эффективно даже в условиях международных санкций. Об этом губернатор региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале. «Тщательно проанализировали ситуацию на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях антироссийских санкций. Сразу о главном — наша экономика работает стабильно и эффективно. Например, объем работ в строительстве в августе текущего года вырос в Тюменской области на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На всех объектах, которые возводятся за счет бюджета, все идет по графику», — сообщил Моор в своей публикации. Он добавил, что по данным на 11 октября, аграрии Тюменской области убрали 93% зерновых культур. Санкции не повлияли и на уровень безработицы в регионе, который, напротив, начал снижаться. США и страны ЕС ввели беспрецедентные санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.