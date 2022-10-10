Губернатор Моор оценил влияние санкций на Тюменскую область

Губернатор Александр Моор: экономика Тюменской области работает стабильно, несмотря на санкции

Губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что экономика региона остается эффективной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Экономика Тюменской области продолжает работать стабильно и эффективно даже в условиях международных санкций. Об этом губернатор региона Александр Моор заявил в своем telegram-канале.

«Тщательно проанализировали ситуацию на очередном заседании регионального штаба по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях антироссийских санкций. Сразу о главном — наша экономика работает стабильно и эффективно. Например, объем работ в строительстве в августе текущего года вырос в Тюменской области на 23,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На всех объектах, которые возводятся за счет бюджета, все идет по графику», — сообщил Моор в своей публикации.

Он добавил, что по данным на 11 октября, аграрии Тюменской области убрали 93% зерновых культур. Санкции не повлияли и на уровень безработицы в регионе, который, напротив, начал снижаться.

США и страны ЕС ввели беспрецедентные санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры открыто заявили, что с помощью различных ограничений хотят нанести максимальный урон экономическому, гуманитарному и социальному секторам РФ. Президент Российской Федерации Владимир Путин сравнил подобные шаги с агрессией.