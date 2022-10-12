На курганское предприятие возбудили уголовное дело за миллионные долги перед сотрудниками

13 октября 2022 в 19:19 Размер текста - 17 +

УК «Восток-Центр» накопил долги по зарплатам на 7 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании ООО «Восток-Центр», которая несколько месяцев не выплачивала зарплату своим сотрудникам. Задолженность предприятия перед работниками составила 7 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Прокуратурой города Кургана проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО „Восток-Центр“. Надзорными мероприятиями установлено, что на предприятии с мая по август текущего года более 30 сотрудникам не выплачивалась заработная плата, что повлекло образование задолженности в размере 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении. По факту невыплаты заработной платы СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление — до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что восемь директоров курганских организаций стали фигурантами уголовных дел из-за задолженностей по зарплате. Среди них была и управляющая компания «Восток-Центр». В августе прошлого года у коммунальщиков уже арестовывали счета за долги. Тогда проблемы связывали с дополнительными расходами из-за пандемии и низкого тарифа.

В Кургане возбуждено уголовное дело в отношении управляющей компании ООО «Восток-Центр», которая несколько месяцев не выплачивала зарплату своим сотрудникам. Задолженность предприятия перед работниками составила 7 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры. «Прокуратурой города Кургана проведена проверка соблюдения трудового законодательства в деятельности ООО „Восток-Центр“. Надзорными мероприятиями установлено, что на предприятии с мая по август текущего года более 30 сотрудникам не выплачивалась заработная плата, что повлекло образование задолженности в размере 7 миллионов рублей», — говорится в сообщении. По факту невыплаты заработной платы СУ СКР по Курганской области возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за данное преступление — до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU писало, что восемь директоров курганских организаций стали фигурантами уголовных дел из-за задолженностей по зарплате. Среди них была и управляющая компания «Восток-Центр». В августе прошлого года у коммунальщиков уже арестовывали счета за долги. Тогда проблемы связывали с дополнительными расходами из-за пандемии и низкого тарифа.