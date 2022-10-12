12 октября 2022

В Тюмени пройдет акция в поддержку спецоперации РФ на Украине

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Митинг. Тюмень , митинг, z, z знак, символ z, z символ, знак z
Акция «Мы вместе!» состоится 14 октября на Цветном бульваре Фото:

В Тюмени 14 октября пройдет патриотическая акция в поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства региона.

«Ветераны пограничники Тюменской области» приглашают всех желающих принять участие в акции «Мы вместе!» в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости — возращения территорий Новороссии», — рассказали в инфоцентре. Митинг пройдет на Цветном бульваре, начало в 16:00.

Отмечается, что в митинге примут участие политики, активисты и представители национально-культурных автономий. Председатель правления общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов пояснил, что подобные акции объединяют россиян. «В этот судьбоносный исторический момент нам надо всем сплотиться в единое целое вокруг армии России и верховного главнокомандующего. Это необходимо, чтобы у нашей страны и наших детей было будущее», — заявил Ибрагимов.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения Донбасса.

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В Тюмени 14 октября пройдет патриотическая акция в поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства региона. «Ветераны пограничники Тюменской области» приглашают всех желающих принять участие в акции «Мы вместе!» в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости — возращения территорий Новороссии», — рассказали в инфоцентре. Митинг пройдет на Цветном бульваре, начало в 16:00. Отмечается, что в митинге примут участие политики, активисты и представители национально-культурных автономий. Председатель правления общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов пояснил, что подобные акции объединяют россиян. «В этот судьбоносный исторический момент нам надо всем сплотиться в единое целое вокруг армии России и верховного главнокомандующего. Это необходимо, чтобы у нашей страны и наших детей было будущее», — заявил Ибрагимов. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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