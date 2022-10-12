В Тюмени пройдет акция в поддержку спецоперации РФ на Украине

В Тюмени 14 октября пройдет патриотическая акция в поддержку спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщили в telegram-канале информационного центра правительства региона.
«Ветераны пограничники Тюменской области» приглашают всех желающих принять участие в акции «Мы вместе!» в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости — возращения территорий Новороссии», — рассказали в инфоцентре. Митинг пройдет на Цветном бульваре, начало в 16:00.
Отмечается, что в митинге примут участие политики, активисты и представители национально-культурных автономий. Председатель правления общественной организации «Ветераны пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов пояснил, что подобные акции объединяют россиян. «В этот судьбоносный исторический момент нам надо всем сплотиться в единое целое вокруг армии России и верховного главнокомандующего. Это необходимо, чтобы у нашей страны и наших детей было будущее», — заявил Ибрагимов.
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — денацификация и демилитаризация соседнего государства, а также защита мирного населения Донбасса.
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