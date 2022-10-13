Пропавшую в Тобольске 11-летнюю девочку обнаружили под Кировом

Девочка пропала в Тобольске вечером 13 октября
Пропавшая 13 октября в Тобольске 11-летняя девочка нашли в городе Котельнич Кировской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«В результате розыскных мероприятий девушка найдена в городе Котельнич Кировской области. Сейчас она находится в полиции. С ней работают сотрудники ПДН, родители будут вызваны, чтобы забрать ребенка», — рассказали ведомстве.
Ранее агентство писало, что девочка ушла из дома вечером 13 октября — с тех пор ее местонахождение было неизвестно. По одной из версий поисковиков, пропавшая могла направляться в Астрахань.
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