Пропавшую в Тобольске 11-летнюю девочку обнаружили под Кировом

14 октября 2022 в 19:03 Размер текста - 17 +

Девочка пропала в Тобольске вечером 13 октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пропавшая 13 октября в Тобольске 11-летняя девочка нашли в городе Котельнич Кировской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В результате розыскных мероприятий девушка найдена в городе Котельнич Кировской области. Сейчас она находится в полиции. С ней работают сотрудники ПДН, родители будут вызваны, чтобы забрать ребенка», — рассказали ведомстве. Ранее агентство писало, что девочка ушла из дома вечером 13 октября — с тех пор ее местонахождение было неизвестно. По одной из версий поисковиков, пропавшая могла направляться в Астрахань.

Пропавшая 13 октября в Тобольске 11-летняя девочка нашли в городе Котельнич Кировской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В результате розыскных мероприятий девушка найдена в городе Котельнич Кировской области. Сейчас она находится в полиции. С ней работают сотрудники ПДН, родители будут вызваны, чтобы забрать ребенка», — рассказали ведомстве. Ранее агентство писало, что девочка ушла из дома вечером 13 октября — с тех пор ее местонахождение было неизвестно. По одной из версий поисковиков, пропавшая могла направляться в Астрахань.