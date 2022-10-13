13 октября 2022

Пропавшую в Тобольске 11-летнюю девочку обнаружили под Кировом

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Виды города. Тобольск, фонари, тобольск, фонарь, осень, мачта освещения
Девочка пропала в Тобольске вечером 13 октября Фото:

Пропавшая 13 октября в Тобольске 11-летняя девочка нашли в городе Котельнич Кировской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В результате розыскных мероприятий девушка найдена в городе Котельнич Кировской области. Сейчас она находится в полиции. С ней работают сотрудники ПДН, родители будут вызваны, чтобы забрать ребенка», — рассказали ведомстве.

Ранее агентство писало, что девочка ушла из дома вечером 13 октября — с тех пор ее местонахождение было неизвестно. По одной из версий поисковиков, пропавшая могла направляться в Астрахань.

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Пропавшая 13 октября в Тобольске 11-летняя девочка нашли в городе Котельнич Кировской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В результате розыскных мероприятий девушка найдена в городе Котельнич Кировской области. Сейчас она находится в полиции. С ней работают сотрудники ПДН, родители будут вызваны, чтобы забрать ребенка», — рассказали ведомстве. Ранее агентство писало, что девочка ушла из дома вечером 13 октября — с тех пор ее местонахождение было неизвестно. По одной из версий поисковиков, пропавшая могла направляться в Астрахань.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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