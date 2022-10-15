Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил спортсменов, победивших во всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин. Сообщение с поздравлением мэр разместил в своем официальном telegram-канале.
«Наши везут победу, земляки! Два золота и три бронзы завоевали надымские спортсмены во Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка в Смоленске. Гордимся вами, надымчане, ямальцы, северяне, сильные духом, выносливые и нацеленные только на победу. Так держать!» — говорится в поздравлении.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэр из ЯНАО поздравил победителя международного конкурса. Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма, победила в международном экологическом конкурсе «Заповедники».
Спортсмены из Надымского района стали победителями всероссийских соревнований по спортивной борьбе
Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил спортсменов, победивших во всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин. Сообщение с поздравлением мэр разместил в своем официальном telegram-канале. «Наши везут победу, земляки! Два золота и три бронзы завоевали надымские спортсмены во Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка в Смоленске. Гордимся вами, надымчане, ямальцы, северяне, сильные духом, выносливые и нацеленные только на победу. Так держать!» — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр из ЯНАО поздравил победителя международного конкурса. Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма, победила в международном экологическом конкурсе «Заповедники».