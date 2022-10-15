Мэр из ЯНАО поздравил победителей всероссийских соревнований. Фото

16 октября 2022 в 06:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жаромских поздравил победителей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил спортсменов, победивших во всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин. Сообщение с поздравлением мэр разместил в своем официальном telegram-канале. «Наши везут победу, земляки! Два золота и три бронзы завоевали надымские спортсмены во Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка в Смоленске. Гордимся вами, надымчане, ямальцы, северяне, сильные духом, выносливые и нацеленные только на победу. Так держать!» — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр из ЯНАО поздравил победителя международного конкурса. Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма, победила в международном экологическом конкурсе «Заповедники». Спортсмены из Надымского района стали победителями всероссийских соревнований по спортивной борьбе telegram-канал Дмитрия Жаромских

Глава Надымского района (ЯНАО) Дмитрий Жаромских поздравил спортсменов, победивших во всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин. Сообщение с поздравлением мэр разместил в своем официальном telegram-канале. «Наши везут победу, земляки! Два золота и три бронзы завоевали надымские спортсмены во Всероссийских соревнованиях по спортивной борьбе среди мужчин и женщин памяти мастера спорта СССР Леонида Алексеюка в Смоленске. Гордимся вами, надымчане, ямальцы, северяне, сильные духом, выносливые и нацеленные только на победу. Так держать!» — говорится в поздравлении. Ранее URA.RU рассказывало, что мэр из ЯНАО поздравил победителя международного конкурса. Татьяна Гуленок, занимающая должность главного библиотекаря Надыма, победила в международном экологическом конкурсе «Заповедники».