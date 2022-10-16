16 октября 2022
15 октября 2022

Мобилизованный блогер из ЯНАО поблагодарил за гуманитарную помощь

© Служба новостей «URA.RU»
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Блогер благодарит людей за гуманитарную помощь Фото:

Блогер из города Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко сообщил об очередной посылке с гуманитаркой. Мобилизованные солдаты получили квадрокоптер, зарядные устройства, телефоны, медицинскую продукцию.

«Очередная доставка гуманитарной помощи, которая необходима для выполнения задач! Солдаты говорят слова благодарности за помощь и поддержку», — сообщил блогер на своем телеграм-канале.

Малайко поблагодарил волонтеров, предпринимателей и неравнодушных людей. Также блогер лично выразил благодарность главе города Муравленко (ЯНАО) Елене Молдован.

Ранее URA.RU сообщало о мобилизованном блогере из ЯНАО Малайко, который рассказал о наполнении своей аптечки. Другой блогер освещал подготовку жителей Ямала, проходящих военно-полевые сборы в Тюмени.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.

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Блогер из города Муравленко (ЯНАО) Антон Малайко сообщил об очередной посылке с гуманитаркой. Мобилизованные солдаты получили квадрокоптер, зарядные устройства, телефоны, медицинскую продукцию. «Очередная доставка гуманитарной помощи, которая необходима для выполнения задач! Солдаты говорят слова благодарности за помощь и поддержку», — сообщил блогер на своем телеграм-канале. Малайко поблагодарил волонтеров, предпринимателей и неравнодушных людей. Также блогер лично выразил благодарность главе города Муравленко (ЯНАО) Елене Молдован. Ранее URA.RU сообщало о мобилизованном блогере из ЯНАО Малайко, который рассказал о наполнении своей аптечки. Другой блогер освещал подготовку жителей Ямала, проходящих военно-полевые сборы в Тюмени. Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. С 24 февраля российские военные проводят спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, защищая мирное население ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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