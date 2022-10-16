Аэропорт Нового Уренгоя оснастят критически важным оборудованием

Чум — стал архитектурной концепции здания аэропорта Нового Уренгоя Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«Управление государственной экспертизы проектной документации» выдало положительное заключение на строительство на территории авиакомплекса в Новом Уренгое центрального распределительного пункта, который является критически важным оборудованием. Об этом сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы России.

«Настоящей проектной документацией, которую рассматривала уже местная государственная экспертная организация, предусмотрено строительство в аэропорту Нового Уренгоя центрального распределительного пункта — одного из критически важных элементов любого аэровокзального комплекса», — сообщается в пресс-центре.

Также отмечается, что центральным образом архитектурной концепции здания стал чум — традиционное жилище людей севера, которое в условиях сурового климата создает уютную атмосферу и сохраняет тепло в помещениях. Спроектированный терминал также производит впечатление «сурового» снаружи, но при этом будет надежным и комфортным внутри. Таким образом, в его облике учтены культурные особенности региона.

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