16 октября 2022
15 октября 2022

Аэропорт Нового Уренгоя оснастят критически важным оборудованием

© Служба новостей «URA.RU»
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Макет реконструкции Аэропорта Новый Уренгой, аэропорт, макет, новый уренгой
Чум — стал архитектурной концепции здания аэропорта Нового Уренгоя Фото:

«Управление государственной экспертизы проектной документации» выдало положительное заключение на строительство на территории авиакомплекса в Новом Уренгое центрального распределительного пункта, который является критически важным оборудованием. Об этом сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы России.

«Настоящей проектной документацией, которую рассматривала уже местная государственная экспертная организация, предусмотрено строительство в аэропорту Нового Уренгоя центрального распределительного пункта — одного из критически важных элементов любого аэровокзального комплекса», — сообщается в пресс-центре.

Также отмечается, что центральным образом архитектурной концепции здания стал чум — традиционное жилище людей севера, которое в условиях сурового климата создает уютную атмосферу и сохраняет тепло в помещениях. Спроектированный терминал также производит впечатление «сурового» снаружи, но при этом будет надежным и комфортным внутри. Таким образом, в его облике учтены культурные особенности региона.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО помогают сбалансировать экономику проекта. По словам губернатора ЯНАО, были закуплены импортные эскалаторы, лифты, системы обработки багажа.

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«Управление государственной экспертизы проектной документации» выдало положительное заключение на строительство на территории авиакомплекса в Новом Уренгое центрального распределительного пункта, который является критически важным оборудованием. Об этом сообщает пресс-центр Главгосэкспертизы России. «Настоящей проектной документацией, которую рассматривала уже местная государственная экспертная организация, предусмотрено строительство в аэропорту Нового Уренгоя центрального распределительного пункта — одного из критически важных элементов любого аэровокзального комплекса», — сообщается в пресс-центре. Также отмечается, что центральным образом архитектурной концепции здания стал чум — традиционное жилище людей севера, которое в условиях сурового климата создает уютную атмосферу и сохраняет тепло в помещениях. Спроектированный терминал также производит впечатление «сурового» снаружи, но при этом будет надежным и комфортным внутри. Таким образом, в его облике учтены культурные особенности региона. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО помогают сбалансировать экономику проекта. По словам губернатора ЯНАО, были закуплены импортные эскалаторы, лифты, системы обработки багажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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