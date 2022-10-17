Сотрудница Росгвардии из Кургана покорила вершину Эльбруса (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Офицер управления Росгварджии капитан полиции Ксения Диких, проживающая в Кургане, встретила день рождения на вершине Эльбруса и получила звание альпиниста. Об этом говорится в посте группы «Росгвардия. Уральский округ» в соцсети «ВКонтакте».

«Офицер Управления Росгвардии по Курганской области капитан полиции Ксения Диких во время очередного отпуска успешно сдала экзамен на звание альпиниста и в составе туристической группы покорила Эльбрус, который является самой высокой точкой России и Европы», — указано в посте.

Перед восхождением на Эльбрус во время 40-дневного тура по Северо-Кавказскому региону женщина покорила гору Виу-тау, высота его пика составляет 3742 метра над уровнем моря. Маршрут относится к 1Б категории сложности. За него Диких получила нагрудный знак «Альпинист России», что позволило ей отправиться на Эльбрус.

По словам самой женщины, несмотря на непогоду и технические трудности, 5642 метра дались ей легко. «Такое впечатление, что взошла на одном дыхании. Даже удивилась, узнав сколько ушло времени на восхождение и спуск. На вершине Эльбруса я встретила рассвет и свой день рождения. Это незабываемо», — говорит Диких. В дальнейшем она планирует сдать норматив на 3 спортивный разряд по альпинизму.

До этого URA.RU писало, что сотрудник поисково-спасательной службы Кургана забрался на самую высокую точку Эльбруса. На высоте 5642 метра над уровнем моря он раскрыл флаг Курганской области и сделал фотографию.

Капитан полиции Ксения Диких отметила день рождения на вершине Эльбруса Росгвардия. Уральский округ

Экспедиция достигла пика Эльбруса — 5 642 метра над уровнем моря Росгвардия. Уральский округ