Сотни семей мобилизованных попросили у курганских властей помощи

20 октября 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Больше 200 семей мобилизованных в Курганской области просили власти помочь с заготовкой дров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотни курганских семей мобилизованных обратились к местным властям за помощью. Поступило почти 500 заявок, большая часть их них уже отработана и профинансирована, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «От семей мобилизованных поступило почти 500 заявок, связанных с оказанием финансовой и материальной помощи. Большая часть уже отработана и профинансирована. Более 200 заявок на поставку дров. Половина заявок отработана. Семьям передано 650 продуктовых наборов. Заявки на оказание конкретной помощи семьям мобилизованных необходимо подавать в ближайший центр социального обслуживания либо главе муниципального округа. Поможем всем», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что семьи мобилизованных курганцев показали, какими продуктами им помогают. На опубликованном фото — четыре банки тушенки с мясом, кашей и пловом. Кроме этого, в наборе пакет макарон, сахара, упаковка риса и гречки, рыбные консервы. Также курганские власти сформировали список нужд семей мобилизованных. Было отмечено, что люди нуждаются в газификации, ремонте кровли и закупке дров.

Сотни курганских семей мобилизованных обратились к местным властям за помощью. Поступило почти 500 заявок, большая часть их них уже отработана и профинансирована, сообщил губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «От семей мобилизованных поступило почти 500 заявок, связанных с оказанием финансовой и материальной помощи. Большая часть уже отработана и профинансирована. Более 200 заявок на поставку дров. Половина заявок отработана. Семьям передано 650 продуктовых наборов. Заявки на оказание конкретной помощи семьям мобилизованных необходимо подавать в ближайший центр социального обслуживания либо главе муниципального округа. Поможем всем», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Ранее URA.RU писало, что семьи мобилизованных курганцев показали, какими продуктами им помогают. На опубликованном фото — четыре банки тушенки с мясом, кашей и пловом. Кроме этого, в наборе пакет макарон, сахара, упаковка риса и гречки, рыбные консервы. Также курганские власти сформировали список нужд семей мобилизованных. Было отмечено, что люди нуждаются в газификации, ремонте кровли и закупке дров.