19 октября 2022

На федеральной трассе из Тюмени в Омск образовалась десятикилометровая пробка

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, пробка, дорога
Пробка образовалась из-за дорожных работ и реверсивного движения Фото:

Дорожный затор длиной в 10 километров образовался на трассе Р-402 Тюмень — Омск, в районе поселка Богандинский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки».

«Федеральная трасса Р-402 Тюмень — Ишим — Омск. Пробка, длина — 10 км. Район поселка Богандинский (Тюменская область)», — такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

Причиной затора стали дорожные работы. Из-за них на участке введено реверсивное движение, что сильно тормозит поток автомобилей. По данным «Уралуправтодор», ситуация должна разрешиться до 23:59 20 октября. А пока водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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Дорожный затор длиной в 10 километров образовался на трассе Р-402 Тюмень — Омск, в районе поселка Богандинский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». «Федеральная трасса Р-402 Тюмень — Ишим — Омск. Пробка, длина — 10 км. Район поселка Богандинский (Тюменская область)», — такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Причиной затора стали дорожные работы. Из-за них на участке введено реверсивное движение, что сильно тормозит поток автомобилей. По данным «Уралуправтодор», ситуация должна разрешиться до 23:59 20 октября. А пока водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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