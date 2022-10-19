На федеральной трассе из Тюмени в Омск образовалась десятикилометровая пробка

Пробка образовалась из-за дорожных работ и реверсивного движения
Дорожный затор длиной в 10 километров образовался на трассе Р-402 Тюмень — Омск, в районе поселка Богандинский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки».
«Федеральная трасса Р-402 Тюмень — Ишим — Омск. Пробка, длина — 10 км. Район поселка Богандинский (Тюменская область)», — такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки».
Причиной затора стали дорожные работы. Из-за них на участке введено реверсивное движение, что сильно тормозит поток автомобилей. По данным «Уралуправтодор», ситуация должна разрешиться до 23:59 20 октября. А пока водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.
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