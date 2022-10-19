На федеральной трассе из Тюмени в Омск образовалась десятикилометровая пробка

20 октября 2022 в 14:21 Размер текста - 17 +

Пробка образовалась из-за дорожных работ и реверсивного движения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Дорожный затор длиной в 10 километров образовался на трассе Р-402 Тюмень — Омск, в районе поселка Богандинский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». «Федеральная трасса Р-402 Тюмень — Ишим — Омск. Пробка, длина — 10 км. Район поселка Богандинский (Тюменская область)», — такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Причиной затора стали дорожные работы. Из-за них на участке введено реверсивное движение, что сильно тормозит поток автомобилей. По данным «Уралуправтодор», ситуация должна разрешиться до 23:59 20 октября. А пока водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Дорожный затор длиной в 10 километров образовался на трассе Р-402 Тюмень — Омск, в районе поселка Богандинский. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Пробки». «Федеральная трасса Р-402 Тюмень — Ишим — Омск. Пробка, длина — 10 км. Район поселка Богандинский (Тюменская область)», — такие данные приводит сервис «Яндекс Пробки». Причиной затора стали дорожные работы. Из-за них на участке введено реверсивное движение, что сильно тормозит поток автомобилей. По данным «Уралуправтодор», ситуация должна разрешиться до 23:59 20 октября. А пока водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим.