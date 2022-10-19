Учащимся Нового Уренгоя сделают бесплатный проезд

Бесплатным проездом учащиеся смогут воспользоваться с 1 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новом Уренгое ученики школ, а также студенты высших и средних профессиональных учебных заведений дневной формы обучения смогут воспользоваться бесплатным проездам в муниципальном пассажирском транспорте. С таким предложением выступил глава города Андрей Воронов.

«Это станет существенной помощью для многих новоуренгойских семей. Школьники ездят не только в образовательные учреждения, но и в различные кружки, секции, расположенные в разных частях города. Теперь родителям не нужно будет беспокоиться о покупке ежемесячного проездного», — считает глава.

Внести изменения в Положение о социальной поддержке планируется на заседании Гордумы 27 октября. Льготой можно будет воспользоваться уже с 1 ноября. Также отмечается, что всем проездным билетам льготный абонемент присвоят автоматически, от родителей ничего не потребуется. А расходы возьмет на себя городской бюджет.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО действует единый проездной билет для школьников и студентов до 23 лет из малоимущих семей. Льготники оплачивают проездные билеты сами, разницу компенсируют из окружного бюджета.