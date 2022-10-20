В курганских округах набирают сотрудников в Росгвардию

В Курганской области ищут кандидатов на работу в Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ищут кандидатов на службу в управлении Росгвардии. Об этом говорится в группах администраций Макушинского и Мишкинского округов в соцсети «ВКонтакте».

«Управление Росгвардии по Курганской области приглашает на службу в подразделения вневедомственной охраны и специального назначения тех, кто готов обеспечивать общественный порядок, защищать законные права и интересны граждан», — указано в постах. При поступлении на службу кандидатов отбирают не только по физической подготовке, а также по состоянию здоровья и моральным качествам. Спортивные разряды приветствуются.

Как отмечают в администрациях, всех новобранцев будут обучать навыкам владения оружием, боевым приемам, а также ознакомят со спецификой несения службы и законодательством. «Для сотрудников предусмотрены определенные финансовые и социальные льготы и гарантии. Среди них — денежная компенсация за наем жилых помещений, медицинское обеспечение и санаторно-курортное лечение, оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно (за себя и одного члена семьи)», — говорится в сообщении.

Все сотрудники Росгвардии состоят на специальном воинском учете. Потенциальные кандидаты могут обратиться по телефону: 8 (3522) 29-24-82 или 8 (3522) 29-30-72.

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