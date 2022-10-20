Жители ЯНАО пожаловались Артюхову на отсутствие полицейского участка

Жители обеспокоены уровнем безопасности в поселке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Жители поселка Харп (ЯНАО) пожаловались губернатору округа Дмитрию Артюхову на отсутствие полицейского участка. Местные жители обеспокоены уровнем безопасности в поселке. Об этом они сообщили в комментариях под постом в официальном telegram-канале главы.

«В поселке напрочь отсутствует полицейский участок. И в случае какого-то ЧП приходится ждать приезда группы „быстрого реагирования“ из Лабытнанги. Ну и какое же оно быстрое? Когда от города до поселка при хорошей дорожной обстановке пол часа езды! К тому же, как обычно, дорожники затянули открытие объездной дороги на Харп. Поэтому меня как жителя беспокоит судьба нашего поселка в плане безопасности», — написал автор с ником «DyaDyaSerhz».

Мужчина уточнил, что ранее в поселке было отделение полиции. Однако после присоединения к Приуральскому району большая часть ставок ушла в Аксарку, что и повлияло на закрытие участка. «Сейчас же мы вернулись к Лабытнанги, и ситуация немного, да улучшилась. Появились наряды ДПС. Да, не круглые сутки они в поселке, но все же», — добавил он.

На жалобу горожанина отреагировал департамент региональной безопасности ЯНАО. Там пояснили, что вопрос о создании территориальных органов МВД России, организаций и подразделений решается министром внутренних дел Российской Федерации и находится вне компетенции исполнительных органов автономного округа. Агентство направило запрос в окружное управление МВД для разъяснения ситуации. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что власти ЯНАО создали штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Такое поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности 19 октября.