Власти ЯНАО создали штаб региональной безопасности

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел первое заседание штаба Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти ЯНАО создали штаб для координации работы по повышению безопасности в регионе. Такое поручение было дано президентом РФ Владимиром Путиным на заседании Совета безопасности 19 октября. Глава округа Дмитрий Артюхов уже провел первое заседание штаба, сообщается на сайте правительства региона.

«В соответствие с прямым поручением главы государства оперативный штаб на Ямале приступил к работе незамедлительно, его работу в ежедневном режиме буду контролировать лично. Наша задача — не допустить сбоев в работе объектов важнейшей для страны энергетической инфраструктуры, жизнеобеспечения, связи. Мы будем продолжать выполнять все поручения главы государства по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных ямальцев и членов их семей. В любой ситуации люди должны чувствовать себя защищенными», — приводит слова губернатора региона пресс-служба правительства.

В состав штаба вошли высокопоставленные чиновники и силовики. В регионе введен базовый уровень готовности, а все меры направлены на сохранение стабильности.

Кроме того, президент РФ поручил оказывать поддержку мобилизованным и их семьям. Власти региона ранее уже анонсировали пакет таких мер.

Ранее президент РФ ввел военное положение в присоединенных республиках, а также поручил создать в регионах штабы территориальной обороны. Российская армия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.