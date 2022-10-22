Жительница Курганского села захотела купить дешевые стройматериалы и осталась без денег

Жительница села Введенское Курганской области увидела рекламу о продаже дешевых стройматериалов и отправила 26 тысяч рублей продавцу, который оказался мошенником. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области.
«В дежурную часть отдела полиции по Кетовскому району обратилась 34-летняя жительница села Введенское. Женщина увидела рекламу, в которой предлагалось купить дешевые стройматериалы. Потерпевшая связалась с продавцом и полностью оплатила заказ на сумму 26 тысяч рублей. Никаких подтверждений, что товар отправлен, она не получила и поняла, что ее обманули», — сообщают в ведомстве.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «мошенничество». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сотрудники полиции рекомендуют с осторожностью пользоваться услугами в Интернете и заказывать товары только на защищенных сайтах.
Ранее URA.RU писало, что двое жителей Кургана перевели лжебанкирам более миллиона рублей. Мужчины переводили деньги под диктовку мошенников, которые представились сотрудниками банка.
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