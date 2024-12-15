Глава МИД Украины призвал потратить российские активы на восстановление страны

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Андрей Сибига. Stock
Российские активы надо потратить на восстановление Украины, заявил Андрей Сибига Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские активы необходимо потратить на восстановление и поддержание Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Необходимо использовать не только прибыль, но также и сами активы для поддержки обороны, устойчивости, восстановления Украины», — отметил Андрей Сибига на своей странице в соцсети X. По его словам, законно будет заставить Россию компенсировать ущерб Украине.

При этом уже сейчас ЕС дает Украине кредиты, часть из которых состоит из замороженных активов РФ. О том как работает этот механизм — в материале URA.RU.

В Кремле отмечали, что конфискация российских активов — это существенное нарушение международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Запад столкнется с ответными мерами.

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Российские активы необходимо потратить на восстановление и поддержание Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. «Необходимо использовать не только прибыль, но также и сами активы для поддержки обороны, устойчивости, восстановления Украины», — отметил Андрей Сибига на своей странице в соцсети X. По его словам, законно будет заставить Россию компенсировать ущерб Украине. При этом уже сейчас ЕС дает Украине кредиты, часть из которых состоит из замороженных активов РФ. О том как работает этот механизм — в материале URA.RU. В Кремле отмечали, что конфискация российских активов — это существенное нарушение международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Запад столкнется с ответными мерами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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