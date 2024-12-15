Глава МИД Украины призвал потратить российские активы на восстановление страны

15 декабря 2024 в 20:38 Размер текста - 17 +

Российские активы надо потратить на восстановление Украины, заявил Андрей Сибига Фото: CC BY-SA 4.0\Офис президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские активы необходимо потратить на восстановление и поддержание Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. «Необходимо использовать не только прибыль, но также и сами активы для поддержки обороны, устойчивости, восстановления Украины», — отметил Андрей Сибига на своей странице в соцсети X. По его словам, законно будет заставить Россию компенсировать ущерб Украине. При этом уже сейчас ЕС дает Украине кредиты, часть из которых состоит из замороженных активов РФ. О том как работает этот механизм — в материале URA.RU. В Кремле отмечали, что конфискация российских активов — это существенное нарушение международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Запад столкнется с ответными мерами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские активы необходимо потратить на восстановление и поддержание Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига. «Необходимо использовать не только прибыль, но также и сами активы для поддержки обороны, устойчивости, восстановления Украины», — отметил Андрей Сибига на своей странице в соцсети X. По его словам, законно будет заставить Россию компенсировать ущерб Украине. При этом уже сейчас ЕС дает Украине кредиты, часть из которых состоит из замороженных активов РФ. О том как работает этот механизм — в материале URA.RU. В Кремле отмечали, что конфискация российских активов — это существенное нарушение международного права. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Запад столкнется с ответными мерами.