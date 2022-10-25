Курганцев просят поучаствовать в народном голосовании

В Кургане объявили о старте народного голосования за лучшие волонтерские проекты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцам предлагают принять участие в народном голосовании за лучшие волонтерские проекты и помочь выбрать финалистов международной премии «Мы вместе — 2022». До 5 ноября на сайте dobro.ru можно отдать голос за один из 112 социальных проектов. Информация размещена на сайте общественной палаты Курганской области.

«Результаты покажут, какие проекты получили общественное признание и массовую поддержку широкой публики. Благодаря голосованию, о лучших социальных инициативах узнают в регионах, что поможет гражданам сделать жизнь проще и комфортнее, а авторам проектов — найти единомышленников и партнеров», — указано на сайте.

Те проекты, которые будут больше всех поддержаны по результатам народного голосования, в финале получат дополнительные баллы. Их суммируют с оценкой федерального экспертного жюри. На сайте палаты отметили, что по опыту прошлых лет иногда именно итоги народного голосования сыграли решающую роль в выборе победителей. Их объявят в декабре на Международном форуме «Мы вместе», который пройдет 5—7 декабря в Москве. Проекты-победители получат грант и помощь в продвижении в социальных сетях.