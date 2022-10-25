Тюменец обокрал пансионат, в котором сгорели старики

Тюменец обокрал сгоревший пансионат, из-за пожара в котором ранее погибли семь пенсионеров

Мужчина вынес из сгоревшего здания ценные вещи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Тюменской области обокрал пансионат, в котором в январе 2021 года сгорели семь проживающих там стариков. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Пока владелица дома сидела в СИЗО, из ее жилища вынесли ценные вещи.

«Тюменский районный суд вынес приговор Андрею Велижанину 1986 года рождения. Он признан виновным в краже с незаконным проникновением в помещение. Пока хозяйка сгоревшего вместе с людьми нелегального пансионата для пожилых и инвалидов Ольга Вильямсон находилась в следственном изоляторе, в ее доме на улице Трактовой в поселке Боровский произошла кража», — рассказали в пресс-службе.

О том, что после пожара пансионат заброшен, мужчине рассказал знакомый. 30 сентября 2021 года Велижанин обследовал жилье. В итоге он снял со стен закопченные радиаторы (восемь штук, на 40 тысяч рублей) и сдал их на металлолом. Из дома пропали и другие вещи: посудомоечная машина, люстры и даже лампочки.

Кражу обнаружила сестра хозяйки пансионата. Суд приговорил Андрея Велижанина к году лишения свободы условно и взыскал в пользу потерпевшей 39 310 рублей.

Ранее URA.RU писало, что Ольга Вильямсон также получила срок: ее приговорили к шести годам в колонии. В нелегальном пансионате для пожилых, который она содержала, в пожаре погибли семь его постояльцев.