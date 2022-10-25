Житель Курганской области поджег дом знакомой и вызвал пожарных. Фото

26 октября 2022 в 12:27 Размер текста - 17 +

В Лебяжьевском округе мужчина поджег дом своей знакомой после ссоры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Лебяжьевского округа в Курганской области поссорился со своей знакомой и поджег ее дом. После чего мужчина вызвал пожарных. Информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Мужчина поссорился с сожительницей, после чего она с детьми переехала в новый дом. На почве личных неприязненных отношений гражданин решил поджечь ее дом. Он облил жилище бензином и поджег. Когда дом загорелся, он осознал серьезность случившегося и вызвал пожарных», — указано на сайте ведомства. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей. Полицейские задержали поджигателя. В содеянном он сознался. В отношении жителя округа возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2. ст. 167 УК РФ). Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В Лебяжьевском округе мужчина поджег дом Фото с сайта УМВД России по Курганской области Ущерб составил 450 тысяч рублей Фото с сайта УМВД России по Курганской области

Житель Лебяжьевского округа в Курганской области поссорился со своей знакомой и поджег ее дом. После чего мужчина вызвал пожарных. Информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Мужчина поссорился с сожительницей, после чего она с детьми переехала в новый дом. На почве личных неприязненных отношений гражданин решил поджечь ее дом. Он облил жилище бензином и поджег. Когда дом загорелся, он осознал серьезность случившегося и вызвал пожарных», — указано на сайте ведомства. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей. Полицейские задержали поджигателя. В содеянном он сознался. В отношении жителя округа возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2. ст. 167 УК РФ). Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.