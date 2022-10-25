25 октября 2022

Житель Курганской области поджег дом знакомой и вызвал пожарных. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осень. Курган, погорельцы, дрова, сгоревший дом, последствия пожара
В Лебяжьевском округе мужчина поджег дом своей знакомой после ссоры (архивное фото) Фото:

Житель Лебяжьевского округа в Курганской области поссорился со своей знакомой и поджег ее дом. После чего мужчина вызвал пожарных. Информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области.

«Мужчина поссорился с сожительницей, после чего она с детьми переехала в новый дом. На почве личных неприязненных отношений гражданин решил поджечь ее дом. Он облил жилище бензином и поджег. Когда дом загорелся, он осознал серьезность случившегося и вызвал пожарных», — указано на сайте ведомства. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей. Полицейские задержали поджигателя. В содеянном он сознался.

В отношении жителя округа возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2. ст. 167 УК РФ). Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

В Лебяжьевском округе мужчина поджег дом
Ущерб составил 450 тысяч рублей

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Житель Лебяжьевского округа в Курганской области поссорился со своей знакомой и поджег ее дом. После чего мужчина вызвал пожарных. Информация опубликована на сайте УМВД России по Курганской области. «Мужчина поссорился с сожительницей, после чего она с детьми переехала в новый дом. На почве личных неприязненных отношений гражданин решил поджечь ее дом. Он облил жилище бензином и поджег. Когда дом загорелся, он осознал серьезность случившегося и вызвал пожарных», — указано на сайте ведомства. Материальный ущерб составил более 450 тысяч рублей. Полицейские задержали поджигателя. В содеянном он сознался. В отношении жителя округа возбуждено уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества (ч. 2. ст. 167 УК РФ). Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...