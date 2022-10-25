Врачи в ЯНАО не сообщили родным о смерти тяжелобольного пациента

О смерти больного родственникам сообщили спустя несколько дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врачи городской больницы Ноябрьска (ЯНАО) не сообщили родственникам тяжелобольного пациента о его смерти. По словам автора, написавшего о случившемся в соцсети «ВКонтакте», медики позвонили родным спустя несколько дней.

«В пятницу к тяжело больному приехали родственники навестить его. Но так как он находился в реанимации, их естественно, не пустили — это реанимация. Было это около 12:00. И все бы ничего, только вот человек умер в 9:00 этого дня. Об этом им не сказали. Родственники уехали. Не сказали им ни в субботу, ни в воскресенье. И лишь в понедельник наши врачи соизволили набрать номер и оповестить родных. Произошло это в онкологическом отделении», — написал анонимно автор в группе «Нетипичный Ноябрьск».

Горожан под постом возмутила эта ситуация. Некоторые поделились своими похожими историями. «Так же было с моей мамой. Умерла во вторник, оставляли в 4-х местах номера нашего телефона и похоронили на 9 день. В морге думали,что мы забыли про покойную», — рассказала в комментариях Лариса Подберезная.

В пресс-службе больницы в комментариях пояснили, что при поступлении не были заполнены данные пациента. «При поступлении пациент не указал в информированном согласии номер телефона и ФИО человека, которому можно предоставлять медицинскую информацию о себе. Пациенты всегда заполняют информированное согласие, в котором указывают либо не указывают контактный телефон доверенного лица», — ответили там.

