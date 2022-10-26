Около 50 мобилизованных тюменцев отправились 27 октября в воинскую часть на полигон ТВВИКУ, чтобы пройти обучение и боевое слаживание. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший пункт сбора в тюменском ДК «Железнодорожник».
«Сегодня в часть отправилось около 50 человек на двух автобусах. Сегодня комиссия в ДК „Железнодорожник“ работал с 9 утра примерно два часа», — рассказал журналист. При этом некоторых тюменцев после проверки документов отправляли домой. URA.RU подготовило фоторепортаж с пункта сбора.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
Комиссия в ДК «Железнодорожник» работала около двух часов
Около 50 мобилизованных тюменцев отправились 27 октября в воинскую часть на полигон ТВВИКУ, чтобы пройти обучение и боевое слаживание. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший пункт сбора в тюменском ДК «Железнодорожник». «Сегодня в часть отправилось около 50 человек на двух автобусах. Сегодня комиссия в ДК „Железнодорожник“ работал с 9 утра примерно два часа», — рассказал журналист. При этом некоторых тюменцев после проверки документов отправляли домой. URA.RU подготовило фоторепортаж с пункта сбора. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.