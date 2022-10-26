26 октября 2022

Около 50 тюменцев отправились в воинскую учебную часть. Фоторепортаж

Около 50 тюменцев отправились в военную учебную часть
© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт сбора мобилизованных. Тюмень, мобилизация, мобилизованные
В воинскую часть увезли два автобуса с тюменцами Фото:

Около 50 мобилизованных тюменцев отправились 27 октября в воинскую часть на полигон ТВВИКУ, чтобы пройти обучение и боевое слаживание. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший пункт сбора в тюменском ДК «Железнодорожник».

«Сегодня в часть отправилось около 50 человек на двух автобусах. Сегодня комиссия в ДК „Железнодорожник“ работал с 9 утра примерно два часа», — рассказал журналист. При этом некоторых тюменцев после проверки документов отправляли домой. URA.RU подготовило фоторепортаж с пункта сбора.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.

Пункт сбора мобилизованных. Тюмень
Комиссия в ДК «Железнодорожник» работала около двух часов
Фото:
Пункт сбора мобилизованных. Тюмень
На входе в комиссию образовалась очередь из тюменцев
Фото:
Пункт сбора мобилизованных. Тюмень
Многие явились полностью экипированными
Фото:
Пункт сбора мобилизованных. Тюмень
Мобилизованных увезли на двух автобусах
Фото:
Пункт сбора мобилизованных. Тюмень
Мобилизованных тюменцев провожали их родные и близкие
Фото:

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Около 50 мобилизованных тюменцев отправились 27 октября в воинскую часть на полигон ТВВИКУ, чтобы пройти обучение и боевое слаживание. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший пункт сбора в тюменском ДК «Железнодорожник». «Сегодня в часть отправилось около 50 человек на двух автобусах. Сегодня комиссия в ДК „Железнодорожник“ работал с 9 утра примерно два часа», — рассказал журналист. При этом некоторых тюменцев после проверки документов отправляли домой. URA.RU подготовило фоторепортаж с пункта сбора. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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