Около 50 тюменцев отправились в воинскую учебную часть. Фоторепортаж

Около 50 тюменцев отправились в военную учебную часть

27 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

В воинскую часть увезли два автобуса с тюменцами Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около 50 мобилизованных тюменцев отправились 27 октября в воинскую часть на полигон ТВВИКУ, чтобы пройти обучение и боевое слаживание. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший пункт сбора в тюменском ДК «Железнодорожник». «Сегодня в часть отправилось около 50 человек на двух автобусах. Сегодня комиссия в ДК „Железнодорожник“ работал с 9 утра примерно два часа», — рассказал журналист. При этом некоторых тюменцев после проверки документов отправляли домой. URA.RU подготовило фоторепортаж с пункта сбора. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт. Комиссия в ДК «Железнодорожник» работала около двух часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU На входе в комиссию образовалась очередь из тюменцев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Многие явились полностью экипированными Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мобилизованных увезли на двух автобусах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мобилизованных тюменцев провожали их родные и близкие Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Около 50 мобилизованных тюменцев отправились 27 октября в воинскую часть на полигон ТВВИКУ, чтобы пройти обучение и боевое слаживание. Об этом сообщает фотокорреспондент URA.RU, посетивший пункт сбора в тюменском ДК «Железнодорожник». «Сегодня в часть отправилось около 50 человек на двух автобусах. Сегодня комиссия в ДК „Железнодорожник“ работал с 9 утра примерно два часа», — рассказал журналист. При этом некоторых тюменцев после проверки документов отправляли домой. URA.RU подготовило фоторепортаж с пункта сбора. Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.