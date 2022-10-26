Курганские спортсмены признались, что получали деньги от бывшего пиарщика Шумкова

В курганском суде огласили показания спорсменов, получавших деньги от Александра Тетерина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском городском суде по делу о мошенничестве с участием бывшего руководителя областного департамента информационной политики Александра Тетерина прокурор зачитал показания свидетелей об их участии в спортивных состязаниях. Несколько участников курганской сборной по пляжному футболу показали, что получали деньги от Тетерина на питание. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Свидетель Сигуев подтвердил, что получал деньги от Тетерина. <…> Свидетель Поляков показал, что деньги в поезде на питание мог давать Тетерин», — зачитал показания участников соревнований представитель прокуратуры. Также сторона обвинения, цитируя свидетелей, фиксировала, что никто из них за получение денег в ведомостях не расписывался и подписи им не принадлежат. Исключение составляет Максим Сигуев, который сообщил, что расписывался в ведомости.

Также несколько спортсменов заявили, что билеты на поездку в Самару в 2017 году на Кубок России по пляжному футболу покупал Тетерин. Откуда организаторы брали деньги на оплату расходов, большинство футболистов не имеет представления. Кроме показаний спортсменов, были оглашены свидетельства сотрудника РФС Мирошниченко, который рассказал, что деньги за участие в соревнованиях за последние годы были переведены в курганскую федерацию футбола после исправления отчетных документов руковдителем Евгением Рассказовым.

Сторона обвинения предложила перенести слушание дела, чтобы зачитать показания остальных свидетелей. Судья Владимир Сапунов назначил следующее заседание по делу на 15 ноября.

Бывшего пиарщика курганского губернатора и экс-руководителя курганской федерации футбола Евгения Рассказова обвиняют в мошенничестве при получении средств. Ущерб составил более 447 тысяч рублей.