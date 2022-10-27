Сапера из Тюмени вернули с учебных сборов, а позднее вновь мобилизовали

28 октября 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Мобилизованный тюменец во второй раз отправился на учебный полигон Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Житель Тюмени был мобилизован в сентябре, отправился на учебные сборы, а затем вернулся домой из-за неподходящей специальности. Спустя менее месяца мужчину вновь отправили на полигон. Об этом URA.RU рассказал сам мобилизованный. «Спустя несколько дней после начала мобилизации меня уже увозили (на учебные сборы — прим.ред.), но не подошел по военно-учетной специальности. Тогда формировали пехотные батальоны, а я сапер. Пробыл там неделю, не нашли куда пристроить, сказали ехать домой и ждать. А сейчас формируют саперный полк», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU, встреча прошла на сборном пункте. Для того, чтобы быть призванным вновь, мужчина сам пришел в военкомат за новой повесткой. У тюменца есть боевой опыт, мобилизация его не пугает. 27 октября он пришел в ДК «Железнодорожник», чтобы вернуться на полигон для подготовки. Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. Под нее подпадают граждане, находящиеся в запасе. Ранее URA.RU писало и о тех, кому положены отсрочки. Так, в Тюмени отказались от призыва одинокого отца.

Житель Тюмени был мобилизован в сентябре, отправился на учебные сборы, а затем вернулся домой из-за неподходящей специальности. Спустя менее месяца мужчину вновь отправили на полигон. Об этом URA.RU рассказал сам мобилизованный. «Спустя несколько дней после начала мобилизации меня уже увозили (на учебные сборы — прим.ред.), но не подошел по военно-учетной специальности. Тогда формировали пехотные батальоны, а я сапер. Пробыл там неделю, не нашли куда пристроить, сказали ехать домой и ждать. А сейчас формируют саперный полк», — рассказал тюменец в разговоре с URA.RU, встреча прошла на сборном пункте. Для того, чтобы быть призванным вновь, мужчина сам пришел в военкомат за новой повесткой. У тюменца есть боевой опыт, мобилизация его не пугает. 27 октября он пришел в ДК «Железнодорожник», чтобы вернуться на полигон для подготовки. Частичная мобилизация стартовала в РФ 21 сентября. Под нее подпадают граждане, находящиеся в запасе. Ранее URA.RU писало и о тех, кому положены отсрочки. Так, в Тюмени отказались от призыва одинокого отца.