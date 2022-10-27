Власти помогают семьям мобилизованных курганцев погасить долги по услугам ЖКХ

Семьям мобилизованных из Курганской области помогают погасить задолженность по коммунальным платежам либо не накопить такой долг. Об этом сообщила начальник управления социального обслуживания населения Светлана Кибанова во время прямого эфира в группе Центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте».
«Помощь мы оказываем на жизненно важные потребности семьи. Такая помощь оказывается по ходатайству муниципальных органов управления в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды: приобретение лекарства, приобретение сезонных вещей, кто-то просит на продукты питания, у кого-то есть задолженность по коммунальным платежам, а может быть ее и нет, но нужно такую помощь оказать, чтобы эти долги не копить. И есть единовременная помощь на устранение бытовых проблем: отопление, газ, ремонт крыш, ремонт стен, электропроводки. Здесь в зависимости от проблемы — от 10 до 70 тысяч рублей», — сказала Кибанова.
Эфир ЦУР был посвящен теме помощи семьям мобилизованных. Отмечается, что на сегодняшний день наиболее востребованными среди обратившихся семей мобилизованных являются срочные услуги: оказание психологической помощи, помощь в приобретении сезонных вещей, продуктов питания, гигиенических средств. Также родственники мобилизованных просят помочь организовать запись на прием к врачу, перевести ребенка в другой детсад, организовать продленку для ребенка, предоставить социальную няню. Все обращения органы соцзащиты отрабатывают, отказов не было. Более 90% всех обратившихся встали на социальное (долгосрочное) обслуживание.
Ранее URA.RU писало, что курганские власти отнесут семьи мобилизованных к особой категории. В Курганской области семьи мобилизованных, у которых доход ниже прожиточного минимума, включат в перечень трудных жизненных ситуаций. Они могут рассчитывать на финансовую помощь от соцзащиты. Деньги они будут получать каждый месяц в течение полугода.
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