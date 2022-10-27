Власти помогают семьям мобилизованных курганцев погасить долги по услугам ЖКХ

В Курганской области семьям мобилизованных оказывают социальную и финансовую поддержку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Семьям мобилизованных из Курганской области помогают погасить задолженность по коммунальным платежам либо не накопить такой долг. Об этом сообщила начальник управления социального обслуживания населения Светлана Кибанова во время прямого эфира в группе Центра управления регионом (ЦУР) во «ВКонтакте».

«Помощь мы оказываем на жизненно важные потребности семьи. Такая помощь оказывается по ходатайству муниципальных органов управления в размере 10 тысяч рублей на неотложные нужды: приобретение лекарства, приобретение сезонных вещей, кто-то просит на продукты питания, у кого-то есть задолженность по коммунальным платежам, а может быть ее и нет, но нужно такую помощь оказать, чтобы эти долги не копить. И есть единовременная помощь на устранение бытовых проблем: отопление, газ, ремонт крыш, ремонт стен, электропроводки. Здесь в зависимости от проблемы — от 10 до 70 тысяч рублей», — сказала Кибанова.

Эфир ЦУР был посвящен теме помощи семьям мобилизованных. Отмечается, что на сегодняшний день наиболее востребованными среди обратившихся семей мобилизованных являются срочные услуги: оказание психологической помощи, помощь в приобретении сезонных вещей, продуктов питания, гигиенических средств. Также родственники мобилизованных просят помочь организовать запись на прием к врачу, перевести ребенка в другой детсад, организовать продленку для ребенка, предоставить социальную няню. Все обращения органы соцзащиты отрабатывают, отказов не было. Более 90% всех обратившихся встали на социальное (долгосрочное) обслуживание.

Ранее URA.RU писало, что курганские власти отнесут семьи мобилизованных к особой категории. В Курганской области семьи мобилизованных, у которых доход ниже прожиточного минимума, включат в перечень трудных жизненных ситуаций. Они могут рассчитывать на финансовую помощь от соцзащиты. Деньги они будут получать каждый месяц в течение полугода.