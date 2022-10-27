27 октября 2022

Курганскую школу признали небезопасной для учеников

© Служба новостей «URA.RU»
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Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
В Кургане за счет мэрии починят небезопасную для детей школу (архивное фото) Фото:

Курганский суд возложил на мэрию обязанность профинансировать ремонт небезопасной для детей школы №22. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры.

«Прокуратура проверила школу №22 в городе Кургане. Техническое состояние учреждения не отвечает требованиям законодательства об охране здоровья детей», — указано в сообщении. Установлено, что в здании есть дефекты стен, вентиляции, отсутствует пандус для маломобильных граждан. Также в школе повреждено крыльцо, местами внутренняя отделка зданий, в некоторых помещениях требуется замена ламп.

Курганский прокурор, защищая права несовершеннолетних на безопасные условия обучения, подал в суд исковое заявление на учреждение. Требование — возложить на администрацию города обязанность профинансировать работы по ремонту здания и пришкольной территории, а на саму школу — организовать проведение ремонта после осуществления финансирования.

Курганский городской суд согласился с данной позицией, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На сегодняшний день решение суда не вступило в законную силу.

До этого URA.RU писало, что активны Народного фронта изучили опасные маршруты, по которым учащиеся идут в школы. Так в микрорайоне Тополя школьники идут без света и тротуаров до школы №23.

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Курганский суд возложил на мэрию обязанность профинансировать ремонт небезопасной для детей школы №22. Об этом говорится на сайте областной прокуратуры. «Прокуратура проверила школу №22 в городе Кургане. Техническое состояние учреждения не отвечает требованиям законодательства об охране здоровья детей», — указано в сообщении. Установлено, что в здании есть дефекты стен, вентиляции, отсутствует пандус для маломобильных граждан. Также в школе повреждено крыльцо, местами внутренняя отделка зданий, в некоторых помещениях требуется замена ламп. Курганский прокурор, защищая права несовершеннолетних на безопасные условия обучения, подал в суд исковое заявление на учреждение. Требование — возложить на администрацию города обязанность профинансировать работы по ремонту здания и пришкольной территории, а на саму школу — организовать проведение ремонта после осуществления финансирования. Курганский городской суд согласился с данной позицией, требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На сегодняшний день решение суда не вступило в законную силу. До этого URA.RU писало, что активны Народного фронта изучили опасные маршруты, по которым учащиеся идут в школы. Так в микрорайоне Тополя школьники идут без света и тротуаров до школы №23.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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