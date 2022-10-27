На уникальном лежбище в ЯНАО увеличилось количество моржей

На Ямале увеличилась популяция атлантических моржей на уникальном лежбище AGAMI/C. Piek/imago-images/ТАСС

На лежбище в устье реки Тиутей-Яха у побережья Карского моря (ЯНАО) увеличилось число детенышей атлантических моржей. Лежбище, расположенное на Ямале, считается самой крупной концентрацией атлантических моржей в мире, что делает это уникальным местом.

«На Ямале увеличилась популяция атлантических моржей на уникальном лежбище. Исследователи Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и научно-экспедиционного центра „Морские млекопитающие“ завершили полевые работы 2022 года в рамках научно-исследовательского проекта „Комплексное изучение моржей ЯНАО“», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Ученые в 2022 году наблюдали около трех тысяч особей. По итогам поездки они предложили усилить контроль за посещением мест, где обитают моржи. Планируется, что этой территории придут статус охраняемой. «Сегодня на Ямале находится 14 особо охраняемых природных территорий — это более 10% от общей площади региона», — добавили там.

Ранее сообщалось, что ученый из ЯНАО рассказал президенту РФ Владимиру Путину об уникальном лежбище моржей в округе. Отмечается, что этот проект поддерживает правительством Ямала компания «Газпром».

Одна из главных задач в рамках десятилетия науки и технологий — привлечение исследователей и ученых к сохранению в стране природы и ее обитателей. Также создание и поддержание научно-технической базы является важным условием обеспечения суверенитета России. Создание и поддержание мощной научно-технической базы — это, ее развития и экономического благополучия. Владимир Путин объявил 2022—2031 годы десятилетием науки и технологий, призванным усилить роль науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны.