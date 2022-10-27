Курганские власти не будут ремонтировать бывший стратегически важный объект

Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области не планирует ремонтировать мост через реку Исеть, так как он уже не является стратегически важным. Об этом сообщили представители администрации округа в комментариях в социальной сети «Вконтакте».
«Да, ранее данный мост соединял два района, Шатровский и Каргапольский, но сейчас построена новая региональная трасса, которая была отремонтирована в 2020—2021 годах в рамках национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, и мост сейчас не является стратегически важным объектом», — пишут сотрудники администрации Шатровского МО.
Пользовательница соцсети спросила в комментариях под одним из постов в официальной группе администрации о строительстве моста через реку Исеть в село Мехонское. Ей ответили, что в ближайшие годы строительство нового моста не планируется.
Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области выделило более 27 млн рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. По словам главы округа Леонида Рассохина, работы планируется завершить до 2024 года.
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