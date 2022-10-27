27 октября 2022

Курганские власти не будут ремонтировать бывший стратегически важный объект

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кировский мост. Курган , кировский мост, река тобол
Мост, соединяющий два муниципалитета Курганской области, не будут ремонтировать (архивное фото) Фото:

Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области не планирует ремонтировать мост через реку Исеть, так как он уже не является стратегически важным. Об этом сообщили представители администрации округа в комментариях в социальной сети «Вконтакте».

«Да, ранее данный мост соединял два района, Шатровский и Каргапольский, но сейчас построена новая региональная трасса, которая была отремонтирована в 2020—2021 годах в рамках национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, и мост сейчас не является стратегически важным объектом», — пишут сотрудники администрации Шатровского МО.

Пользовательница соцсети спросила в комментариях под одним из постов в официальной группе администрации о строительстве моста через реку Исеть в село Мехонское. Ей ответили, что в ближайшие годы строительство нового моста не планируется.

Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области выделило более 27 млн рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. По словам главы округа Леонида Рассохина, работы планируется завершить до 2024 года.

Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области не планирует ремонтировать мост через реку Исеть, так как он уже не является стратегически важным. Об этом сообщили представители администрации округа в комментариях в социальной сети «Вконтакте». «Да, ранее данный мост соединял два района, Шатровский и Каргапольский, но сейчас построена новая региональная трасса, которая была отремонтирована в 2020—2021 годах в рамках национального проекта „Безопасные и качественные автомобильные дороги“, и мост сейчас не является стратегически важным объектом», — пишут сотрудники администрации Шатровского МО. Пользовательница соцсети спросила в комментариях под одним из постов в официальной группе администрации о строительстве моста через реку Исеть в село Мехонское. Ей ответили, что в ближайшие годы строительство нового моста не планируется. Ранее URA.RU писало, что правительство Курганской области выделило более 27 млн рублей на ремонт двух мостов в Шатровском округе. По словам главы округа Леонида Рассохина, работы планируется завершить до 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...