Тюменцы стали реже получать травмы во время работы

Количество пострадавших во время работы тюменцев упало на 10%

29 октября 2022 в 00:34 Размер текста - 17 +

Рабочие также стали реже получать тяжелые травмы Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Тюменской области снизилась частота инцидентов с травмированием рабочих на 10%. При этом количество тяжелых травм, полученных на производстве, упало почти вдвое. Такими данными за второе полугодие 2022 года поделились в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации. Там также рассказали о самых травмоопасных отраслях. «В первом полугодии 2022 года на производстве пострадали 183 человека, что на 20 человек (10%) меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Положительная динамика отмечается также по несчастным случаям с тяжелым исходом. По итогам 9 месяцев 2022 года тяжелые травмы получили 24 человека, это на 16 человек (40%) меньше, чем за тот же период 2021 года», — сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Перечень самых опасных отраслей остался тот же: обрабатывающее производство, строительство, сферы здравоохранения и социальных услуг, транспортировка и хранение, сельское хозяйство. Основными причинами стали нарушения безопасности труда и организации производства работ. Ранее URA.RU сообщало о некоторых случаях травмирования рабочих. Так, тюменец получил множественные переломы из-за падения листов МДФ с места складирования. Другой инцидент произошел в Тобольске, где сотрудник компании упал со строительных лесов.

В Тюменской области снизилась частота инцидентов с травмированием рабочих на 10%. При этом количество тяжелых травм, полученных на производстве, упало почти вдвое. Такими данными за второе полугодие 2022 года поделились в Тюменском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации. Там также рассказали о самых травмоопасных отраслях. «В первом полугодии 2022 года на производстве пострадали 183 человека, что на 20 человек (10%) меньше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Положительная динамика отмечается также по несчастным случаям с тяжелым исходом. По итогам 9 месяцев 2022 года тяжелые травмы получили 24 человека, это на 16 человек (40%) меньше, чем за тот же период 2021 года», — сообщили в пресс-службе департамента труда и занятости населения Тюменской области. Перечень самых опасных отраслей остался тот же: обрабатывающее производство, строительство, сферы здравоохранения и социальных услуг, транспортировка и хранение, сельское хозяйство. Основными причинами стали нарушения безопасности труда и организации производства работ. Ранее URA.RU сообщало о некоторых случаях травмирования рабочих. Так, тюменец получил множественные переломы из-за падения листов МДФ с места складирования. Другой инцидент произошел в Тобольске, где сотрудник компании упал со строительных лесов.