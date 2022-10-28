На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда водитель ВАЗ-2112 устроил погоню с ДПС, а затем попал в ДТП, разбив три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.
«На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда автоинспекторам не остановился автомобиль ВАЗ-2112. Водитель создавал угрозу безопасности для других участников движения, а въехав в Нижнюю Тавду, устроил автопобоище на парковке, разбив три машины», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили URA.RU в ведомстве, водителя преследовали сотрудники ДПС.
Водитель успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить освидетельствование в лечебном учреждении на употребление наркотиков. Он уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. На водителя будет заведено новое уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков.
Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii