Водитель в Тюменской области устроил гонки с автоинспекторами и попал в ДТП. Фото

29 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

Водитель устроил погоню с сотрудниками ДПС (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда водитель ВАЗ-2112 устроил погоню с ДПС, а затем попал в ДТП, разбив три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда автоинспекторам не остановился автомобиль ВАЗ-2112. Водитель создавал угрозу безопасности для других участников движения, а въехав в Нижнюю Тавду, устроил автопобоище на парковке, разбив три машины», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили URA.RU в ведомстве, водителя преследовали сотрудники ДПС. Водитель успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить освидетельствование в лечебном учреждении на употребление наркотиков. Он уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. На водителя будет заведено новое уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков. Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда водитель ВАЗ-2112 устроил погоню с ДПС, а затем попал в ДТП, разбив три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда автоинспекторам не остановился автомобиль ВАЗ-2112. Водитель создавал угрозу безопасности для других участников движения, а въехав в Нижнюю Тавду, устроил автопобоище на парковке, разбив три машины», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили URA.RU в ведомстве, водителя преследовали сотрудники ДПС. Водитель успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить освидетельствование в лечебном учреждении на употребление наркотиков. Он уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. На водителя будет заведено новое уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков.