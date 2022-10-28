28 октября 2022
27 октября 2022

Водитель в Тюменской области устроил гонки с автоинспекторами и попал в ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель устроил погоню с сотрудниками ДПС (архивное фото) Фото:

На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда водитель ВАЗ-2112 устроил погоню с ДПС, а затем попал в ДТП, разбив три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области.

«На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда автоинспекторам не остановился автомобиль ВАЗ-2112. Водитель создавал угрозу безопасности для других участников движения, а въехав в Нижнюю Тавду, устроил автопобоище на парковке, разбив три машины», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили URA.RU в ведомстве, водителя преследовали сотрудники ДПС.

Водитель успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить освидетельствование в лечебном учреждении на употребление наркотиков. Он уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. На водителя будет заведено новое уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков.

Фото:

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На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда водитель ВАЗ-2112 устроил погоню с ДПС, а затем попал в ДТП, разбив три автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Тюменской области. «На автодороге Тюмень-Нижняя Тавда автоинспекторам не остановился автомобиль ВАЗ-2112. Водитель создавал угрозу безопасности для других участников движения, а въехав в Нижнюю Тавду, устроил автопобоище на парковке, разбив три машины», — говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Тюменской области. Как сообщили URA.RU в ведомстве, водителя преследовали сотрудники ДПС. Водитель успешно прошел освидетельствование на алкотестере, но отказался проходить освидетельствование в лечебном учреждении на употребление наркотиков. Он уже подвергался административной и уголовной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения. На водителя будет заведено новое уголовное дело за повторную езду под воздействием алкоголя или наркотиков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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