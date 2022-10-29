В Тюмени пожаловались на долгострой, по которому лазают дети. Фото

30 октября 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Тюменка рассказала, что ограды и решетки не мешают детям попасть в здание Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюменцы обратили внимание на долгострой по улице Широтной из-за детей, которые пробрались в здание и начали лазать по нему. Об этом они рассказали в соцсетях. «Похоже эпопея с недостроем на Широтной 211 не закончится. Толку нет, что за колотили вход в подвал и на первых этажах, дети как лазали так и лазят. При том дочь услышала звук, как будто камень прилетел в сторону окна. Внизу стоят девочки и караулят, а ребята лазают поверху», — сообщила пользователь Елена Федорова в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Она также уточнила, что уже ранее обращалась по этому поводу, но это не помогло. «Куда я только не звонила, толку нет. Ну пришли один раз и решетку поставили, второй раз заколотили досками подвал и первые этажи. Итог — в подвал проход уже открыт», — ответила тюменка на предложение одного из комментаторов, который посоветовал обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области письменный запрос. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказывало, что дом по адресу Широтная 211 был выставлен на торги. Дочерняя компания «РЖД» просит за него миллион рублей. Строительство многоквартирной постройки началось еще 15 лет назад. В начале 2022 года здание признали опасным, после чего мэрия подала иск на застройщика «РЖДстрой» в суд с требованием убрать постройку.

Тюменцы обратили внимание на долгострой по улице Широтной из-за детей, которые пробрались в здание и начали лазать по нему. Об этом они рассказали в соцсетях. «Похоже эпопея с недостроем на Широтной 211 не закончится. Толку нет, что за колотили вход в подвал и на первых этажах, дети как лазали так и лазят. При том дочь услышала звук, как будто камень прилетел в сторону окна. Внизу стоят девочки и караулят, а ребята лазают поверху», — сообщила пользователь Елена Федорова в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Она также уточнила, что уже ранее обращалась по этому поводу, но это не помогло. «Куда я только не звонила, толку нет. Ну пришли один раз и решетку поставили, второй раз заколотили досками подвал и первые этажи. Итог — в подвал проход уже открыт», — ответила тюменка на предложение одного из комментаторов, который посоветовал обратиться в полицию. URA.RU направило запрос в УМВД по Тюменской области письменный запрос. На момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказывало, что дом по адресу Широтная 211 был выставлен на торги. Дочерняя компания «РЖД» просит за него миллион рублей. Строительство многоквартирной постройки началось еще 15 лет назад. В начале 2022 года здание признали опасным, после чего мэрия подала иск на застройщика «РЖДстрой» в суд с требованием убрать постройку.