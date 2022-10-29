Активист из ЯНАО передал посылки военным

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский вместе с другими волонтерами передал посылки военнослужащим на передовой. Видео опубликовано в telegram-канале «Мы рядом».
«Передача посылок на точку и три минуты жизни в окопе», — подписал Заборовский. В ролике один из военнослужащих поблагодарил волонтеров за помощь. В канале также сообщается, что сбор посылок продолжается.
Ранее URA.RU рассказало, что активист из ЯНАО Игорь Заборовский передал флаг мобилизованным землякам, проходящим обучение в Тюменском учебном центре.
О начале специальной военной операции было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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