Активист из ЯНАО передал посылки военным

Военные поблагодарили волонтеров за помощь Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский вместе с другими волонтерами передал посылки военнослужащим на передовой. Видео опубликовано в telegram-канале «Мы рядом».

«Передача посылок на точку и три минуты жизни в окопе», — подписал Заборовский. В ролике один из военнослужащих поблагодарил волонтеров за помощь. В канале также сообщается, что сбор посылок продолжается.

Ранее URA.RU рассказало, что активист из ЯНАО Игорь Заборовский передал флаг мобилизованным землякам, проходящим обучение в Тюменском учебном центре.

О начале специальной военной операции было объявлено 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.