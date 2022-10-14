14 октября 2022
13 октября 2022

Активист из ЯНАО вручил флаг мобилизованным землякам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественник Игорь Заборовский передал мобилизованным землякам флаг (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Активист из ЯНАО Игорь Заборовский передал флаг мобилизованным землякам, проходящим обучение в Тюменском учебном центре. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал 1 | Новости Ямала».

«Флаг мобилизованным ямальцам передал в Тюмени активист Игорь Заборовский. Накануне общественник выехал вместе с гуманитарным грузом, собранным на Ямале для солдат в СВО», — сообщают в соцсети.

Ранее URA.RU рассказало, что Заборовский отправился с грузом гуманитарной помощи в зону СВО. Гуманитарная помощь собрана жителями Ямала в рамках акции «Мы рядом».

21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призванные из запаса резервисты проходят обязательное обучение в учебных центрах на территории воинских частей. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.

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Активист из ЯНАО Игорь Заборовский передал флаг мобилизованным землякам, проходящим обучение в Тюменском учебном центре. Об этом сообщает telegram-канал «Ямал 1 | Новости Ямала». «Флаг мобилизованным ямальцам передал в Тюмени активист Игорь Заборовский. Накануне общественник выехал вместе с гуманитарным грузом, собранным на Ямале для солдат в СВО», — сообщают в соцсети. Ранее URA.RU рассказало, что Заборовский отправился с грузом гуманитарной помощи в зону СВО. Гуманитарная помощь собрана жителями Ямала в рамках акции «Мы рядом». 21 сентября Президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации. Призванные из запаса резервисты проходят обязательное обучение в учебных центрах на территории воинских частей. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима.
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