30 октября 2022
29 октября 2022

Бывший тюменский депутат призвал законодательно запретить Хэллоуин

© Служба новостей «URA.RU»
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Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша назвал Хэллоуин оккультным праздником Фото:

Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша призвал ввести закон о запрете Хэллоуина в России. Соответствующую запись он сделал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

«Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда всем нам нужно объединиться и мобилизовать свое сознание во имя победы. Учитывая то, что всем нам пора определиться с кем мы — с Богом или с нечистью, я выступаю с инициативой впервые ввести нравственную цензуру и запретить этот оккультный обряд, приравняв его по подобию к запрещенным в нашей стране иностранным агентам. Скажите да чистому, православному будущему своей Родины, спасите будущее своих детей, идите к истинной вере православной тысячелетней Руси! С Богом!», — написал Ракша в своей публикации.

Кроме этого, в своем обращении он призвал предпринимателей Тюменской области отказаться от торговли традиционными для Хэллоуина товарами. При этом, сам праздник бывший депутат гордумы назвал сатанинским.

Ранее URA.RU писало о том, что бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша обвинил Сбербанк в пропаганде ЛГБТ. К подобному выводу он пришел из-за ребрендинга финансовой организации.

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Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша призвал ввести закон о запрете Хэллоуина в России. Соответствующую запись он сделал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда всем нам нужно объединиться и мобилизовать свое сознание во имя победы. Учитывая то, что всем нам пора определиться с кем мы — с Богом или с нечистью, я выступаю с инициативой впервые ввести нравственную цензуру и запретить этот оккультный обряд, приравняв его по подобию к запрещенным в нашей стране иностранным агентам. Скажите да чистому, православному будущему своей Родины, спасите будущее своих детей, идите к истинной вере православной тысячелетней Руси! С Богом!», — написал Ракша в своей публикации. Кроме этого, в своем обращении он призвал предпринимателей Тюменской области отказаться от торговли традиционными для Хэллоуина товарами. При этом, сам праздник бывший депутат гордумы назвал сатанинским. Ранее URA.RU писало о том, что бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша обвинил Сбербанк в пропаганде ЛГБТ. К подобному выводу он пришел из-за ребрендинга финансовой организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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