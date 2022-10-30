Бывший тюменский депутат призвал законодательно запретить Хэллоуин

31 октября 2022 в 13:07 Размер текста - 17 +

Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша назвал Хэллоуин оккультным праздником Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша призвал ввести закон о запрете Хэллоуина в России. Соответствующую запись он сделал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда всем нам нужно объединиться и мобилизовать свое сознание во имя победы. Учитывая то, что всем нам пора определиться с кем мы — с Богом или с нечистью, я выступаю с инициативой впервые ввести нравственную цензуру и запретить этот оккультный обряд, приравняв его по подобию к запрещенным в нашей стране иностранным агентам. Скажите да чистому, православному будущему своей Родины, спасите будущее своих детей, идите к истинной вере православной тысячелетней Руси! С Богом!», — написал Ракша в своей публикации. Кроме этого, в своем обращении он призвал предпринимателей Тюменской области отказаться от торговли традиционными для Хэллоуина товарами. При этом, сам праздник бывший депутат гордумы назвал сатанинским. Ранее URA.RU писало о том, что бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша обвинил Сбербанк в пропаганде ЛГБТ. К подобному выводу он пришел из-за ребрендинга финансовой организации.

Бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша призвал ввести закон о запрете Хэллоуина в России. Соответствующую запись он сделал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте». «Учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда всем нам нужно объединиться и мобилизовать свое сознание во имя победы. Учитывая то, что всем нам пора определиться с кем мы — с Богом или с нечистью, я выступаю с инициативой впервые ввести нравственную цензуру и запретить этот оккультный обряд, приравняв его по подобию к запрещенным в нашей стране иностранным агентам. Скажите да чистому, православному будущему своей Родины, спасите будущее своих детей, идите к истинной вере православной тысячелетней Руси! С Богом!», — написал Ракша в своей публикации. Кроме этого, в своем обращении он призвал предпринимателей Тюменской области отказаться от торговли традиционными для Хэллоуина товарами. При этом, сам праздник бывший депутат гордумы назвал сатанинским. Ранее URA.RU писало о том, что бывший депутат Тюменской городской думы Игорь Ракша обвинил Сбербанк в пропаганде ЛГБТ. К подобному выводу он пришел из-за ребрендинга финансовой организации.