В Кургане выбирают главу организации, которой руководил генерал Усманов

В Кургане выбирают нового руководителя «Боевого братства» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 1 ноября проходят выборы руководителя местного отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к общественной организации. Информацию о выборах подтвердили в областном Совете ветеранов. Ранее ее возглавлял генерал-майор в отставке Владимир Усманов, который скончался в сентябре.

«Сегодня выбирают нового руководителя курганского „Боевого братства“. На мероприятии присутствуют ветераны боевых действий, члены организации», — сообщил источник. Представитель «Боевого братства» в Кургане Юрий Сиянский не стал комментировать информацию и заявил, что не готов общаться с журналистами по этому поводу. Руководитель областного Совета ветеранов Владимир Дударев (на их площадке проходит конференция) подтвердил URA.RU выборы нового главы «Боевого братства» вместо генерала Усманова.

Ранее URA.RU писало, что Усманов ушел из жизни 19 сентября. С 1991 по 2006 год он был военным комиссаром Курганской области. В 80-х годах прошлого века принимал участие в боевых действиях в Афганистане. На сайте организации указано, что Усманов руководил «Боевым братством» с июня 2015 года.